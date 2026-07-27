Criança de 5 anos é hospitalizada e denuncia abusos sexuais de namorado da avó

Vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do José Walter.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 12:28 (Atualizado às 12:29)
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Legenda: UPA José Walter.
Foto: Fabiane de Paula

Uma criança de 5 anos foi hospitalizada no último sábado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro José Walter com indícios de violência sexual no último sábado (25). No local, a vítima denunciou abusos praticados pelo companheiro da avó materna. 

Durante o atendimento, a criança relatou espontaneamente aos policiais que era vítima de abusos praticados pelo companheiro da avó materna, responsável pela guarda da criança. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

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Com as informações obtidas, a equipe policial realizou diligências até o endereço indicado e localizou o suspeito, que recebeu voz de prisão em flagrante na noite do último sábado (25). Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado com base no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). 

O suspeito também foi submetido a exame pericial e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), onde permanece à disposição da Justiça.

 

VC Repórter

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