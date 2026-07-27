Dois homens são presos e desmanche clandestino é desarticulado após roubo de moto no Ceará

Segundo informações da PMCE, os dois suspeitos foram presos na noite do último sábado (25).

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 09:45
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Legenda: Duas motocicletas com registro de roubo foram apreendidas, além de placas, pistola e documentos.
Foto: Divulgação/PMCE.

Dois homens foram presos em Juazeiro do Norte na noite do último sábado (25) após o roubo de uma motocicleta, que resultou na desarticulação de um desmanche clandestino. Informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apontam que os dois, que têm 18 e 24 anos, são suspeitos do crime realizado no bairro Aeroporto. 

A ação policial resultou na recuperação de duas motocicletas com registro de roubo, além da apreensão de uma pistola calibre .32 com munição, um simulacro de pistola, uma moto utilizada no crime, uma placa veicular e um documento de identificação.

Segundo detalhes do caso, a ocorrência de roubo foi registrada por volta das 23 horas do sábado (2), quando equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionadas para a Avenida Carlos Cruz, no bairro Aeroporto.

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O veículo roubado, no entanto, tinha rastreador, o que permitiu a localização do endereço para onde havia sido levado, no Conjunto Habitacional Tenente Coelho II.

Três homens que estavam no local fugiram após a chegada dos policiais, mas um deles foi capturado. Todos os itens apreendidos foram encontrados no espaço supostamente utilizado para desmanche, ainda conforme detalhes divulgados pela PMCE. 

O primeiro suspeito preso, que possui antecedentes por receptação, identificou outros envolvidos na ação criminosa. Logo depois, outras equipes capturaram um segundo suspeito, que já possui antecedentes por lesão corporal dolosa, receptação e roubo.

Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde permanecem à disposição da Justiça. 

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