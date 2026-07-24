Justiça absolve cirurgião plástico e condena outro pela morte de 'Barbie dos Animais' em Fortaleza

A Justiça do Ceará decidiu absolver Arthur Abreu Batista Gomes e condenar Valderi Vieira da Silva Júnior pelo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, da veterinária Kelly Linhares Pedrosa, aos 36 anos, conhecida popularmente como "Barbie dos Animais".

Segundo o documento, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, o magistério sentenciou Valderi Vieira a um ano e quatro meses de reclusão em regime aberto. Mas, posteriormente, converteu a pena em prestação de serviços à comunidade.

Em contato com a reportagem, a defesa do réu, representada pelo advogado Daniel Maia, afirmou que a decisão está "dissociada da prova dos autos" e a classificou como "equivocada e injusta".

"A Defesa recorrerá e não tem dúvida de que o Tribunal de Justiça reverterá essa decisão e absolverá o Dr. Valderi", ressaltou o profissional, em nota.

A equipe de advogados de Arthur Batista não foi localizada até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

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Relembre o caso

Em abril de 2022, Kelly procurou o médico cirurgião Valderi para realizar alguns procedimentos médicos, entre eles uma lipoaspiração. Já Arthur foi responsável por conduzir outra operação na mulher, desta vez para combater a flacidez na pele.

No outro dia, a enfermeira deu entrada em um hospital com fortes dores abdominais e foi submetida a uma cirurgia de emergência no abdômen.

A equipe constatou que Kelly estava com uma lesão de cerca de 4 centímetros no duodeno - a porção do intestino delgado. Ela chegou a ficar internada na ala de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas morreu na manhã seguinte.

Segundo o laudo pericial, a causa da morte foi declarada como choque hemodinâmico refratário devido a uma infecção generalizada, com fonte provável a lesão no abdômen.

O cirurgião que fez a última cirurgia para socorrer a paciente localizou a perfuração no intestino da vítima.

MP ofereceu denúncia, mas voltou atrás

Três meses após a ocorrência, em julho de 2022, o Ministério Público do Ceará (MPCE) enviou uma denúncia ao judiciário contra Arthur e Valderi pelo homicídio doloso de Kelly Pedrosa.

Para o MP, os denunciados agiram com "imperícia e imprudência, durante a realização de cirurgia plástica e, mesmo sem intenção, perfuraram o intestino dela, como resultado de "inobservância de regra técnica de profissão de médico".

O órgão ainda pediu que os médicos pagassem R$ 150 mil para reparação dos danos morais e materiais causados à família da vítima.

Entretanto, conforme está exposto na sentença judicial, o Ministério Público chegou a se manifestar pela absolvição dos réus durante o curso do processo.

Mais detalhes sobre essa decisão não foram possíveis de serem obtidos, pois o conteúdo da ata não foi anexado ao caso por correr em segredo de Justiça.

Já quanto ao pagamento da multa indenizatória, a magistrada optou por deixar de estipular o valor, pois entendeu que "tal situação exige melhores elementos para fixação dos valores devidos aos familiares da vítima e interessados".