Homem morre após perder controle de motocicleta e colidir com defensa na BR-116, em Pacajus

Acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (24).

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 08:49
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Legenda: Acidente ocorreu por volta das 4h30, no km 46 da BR-116, em Pacajus.
Foto: Reprodução/Google Maps.

Um homem morreu após perder o controle da direção da motocicleta que pilotava na manhã desta sexta-feira (24), no km 46 da BR-116, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima caiu do veículo e, em seguida, foi atropelada por uma carreta que transitava pela rodovia.

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que o homem, de 19 anos, trafegava no trecho em questão e fez uma ultrapassagem, movendo-se à frente de uma carreta. Ele não teve a identidade divulgada.

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No momento, ele teria perdido o controle da direção da motocicleta, resultando em uma colisão com a defensa da rodovia, espécie de cerca utilizada para reter veículos desgovernados ou absorver a energia de impactos.

Após a colisão, entretanto, o motociclista caiu e foi atropelado pela mesma carreta da ultrapassagem. A placa do veículo envolvido no acidente não foi identificada até o momento, e o motorista da carreta se evadiu do local sem prestar socorro à vítima. 

Ainda de acordo com informações da PRF, o homem, que morreu ainda no local, era natural de Pacajus

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