Adolescente é capturado após atacar provedor de internet que recusou pagar taxa para facção no CE

Em Aracati, um adolescente de 17 anos, integrante de grupo criminoso suspeito de dano a provedor de internet de Icapuí, foi preso na manhã desta quinta-feira (23). Ele é investigado pelos atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa ultraviolenta e de interromper serviço telemático de internet.

A captura foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). As investigações policiais apontam que o jovem é integrante de um grupo criminoso com atuação na localidade de Redonda, em Icapuí.

O suspeito teria participado de uma ocorrência de dano contra um provedor de internet no mesmo município, no último dia 8 de julho. “Diante disso, uma ofensiva apoiada pela Delegacia de Icapuí e pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP), cumpriu um mandado de internação provisória em desfavor do alvo”, informou a PCCE.

R$ 10 POR CADA CLIENTE

No dia 9 de julho, o Diário do Nordeste noticiou que três homens eram suspeitos de atacar um provedor de internet, na Praia da Redonda, em Icapuí. Os criminosos, que fariam parte da facção Comando Vermelho, vandalizaram o estabelecimento após a empresa se recusar a pagar uma taxa imposta pelo grupo.

Conforme imagens de câmeras de segurança, os suspeitos chegaram ao local encapuzados e destruíram parte da fachada e a recepção do provedor com pedras. Eles ainda quebraram uma porta de vidro, danificaram um aparelho de televisão, um ar condicionado e outros pertences da empresa.

Antes da ação criminosa, a facção teria exigido que a empresa pagasse R$ 10 por cada cliente no banco de dados. O estabelecimento não teria pago o valor exigido.

TRÁFICO DE DROGAS

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar no curso das diligências desta quinta-feira, as equipes policiais também encontraram substâncias entorpecentes com uma mulher, de 21 anos.

A localização do material ilícito resultou na prisão em flagrante da suspeita pelo crime de tráfico de drogas na região.

Após capturados, os dois foram conduzidos à unidade especializada responsável pelas diligências para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. Agora, a dupla permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressaltou que as investigações para identificar, localizar e capturar todos os possíveis envolvidos na ação criminosa estão em andamento.

ATAQUES A PROVEDORES NO CEARÁ

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) disse em balanço que, com a apreensão destacada, as ações integradas das Forças de Segurança do Estado contra suspeitos de danos contra empresas provedoras de internet já resultaram nas capturas de 99 pessoas, desde julho de 2025.

As prisões ocorreram por força de mandados de prisão e em flagrante. Os trabalhos são realizados pela PCCE e Polícia Militar do Ceará (PMCE) e fazem parte de um protocolo que tem o objetivo de identificar, investigar e prender suspeitos de cometerem crimes contra provedores de internet.

Além disso, os trabalhos objetivam combater o serviço ilegal de provedores e empresas clandestina que tentam monopolizar a distribuição de internet.

As ações também consistem em saturações preventivas, fiscalização e abordagem de pessoas suspeitas, além de inspeções e revistas em celas e suspeitos, a partir de informações de inteligências em unidades prisionais.

“É importante destacar que as estratégias utilizadas são amparadas por informações levantadas por meio da inteligência, do Disque-Denúncia 181 da SSPDS e por indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à SSPDS”, salientou a pasta.