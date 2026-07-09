Suspeitos atacam provedor de internet que recusou pagar taxa para facção em Icapuí

Criminosos chegaram ao local encapuzados e destruíram parte da fachada e a recepção do provedor com pedras.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 21:06 (Atualizado às 21:10)
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Legenda: O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Foto: Reprodução.

Três homens são suspeitos de atacar um provedor de internet nessa quarta-feira (8), na Praia da Redonda, em Icapuí, no litoral do Ceará.

Os criminosos, que fariam parte da facção Comando Vermelho, vandalizaram o estabelecimento após a empresa se recusar a pagar uma taxa imposta pelo grupo. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Conforme imagens de câmeras de segurança, os suspeitos chegaram ao local encapuzados e destruíram parte da fachada e a recepção do provedor com pedras. Eles ainda quebraram uma porta de vidro, danificaram um aparelho de televisão, um ar condicionado e outros pertences da empresa.

Antes da ação criminosa, a facção teria exigido que a empresa pagasse R$ 10 por cada cliente no banco de dados. O estabelecimento não teria pago o valor exigido.

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Investigação

A Secretaria da Segurança Pública se manifestou em nota afirmando que a Polícia Civil do Ceará investiga uma ocorrência de dano, registrada na madrugada desta quarta-feira (8), no município de Icapuí. 

“A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada e reforçou o policiamento ostensivo na região. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pela Delegacia de Polícia Civil de Icapuí. Setores de inteligência das Forças de Segurança acompanham os trabalhos investigativos”, diz a nota.

Comerciantes estariam sendo intimidados por membros do Comando Vermelho, que exigem valores para que os negócios continuem funcionando na região. Caso os empresários não façam o pagamento exigido, os suspeitos fazem ataques aos estabelecimentos.

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