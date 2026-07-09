Duas pessoas são presas em briga por disputa de ponto de drogas em Jericoacoara

Confusão generalizada foi registrada na segunda-feira (6) na Rua Principal da Vila de Jericoacoara.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 16:26 (Atualizado às 16:27)
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Legenda: Briga generalizada por disputa de ponto de venda de drogas acabou com prisão de dois envolvidos.
Foto: Reprodução / TV Verdes Mares.

Um homem e uma mulher de 19 anos foram presos após se envolverem em uma briga generalizada na Rua Principal, na Vila de Jericoacoara, ligada à disputa por um ponto de venda de drogas. O caso ocorreu na tarde da segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Militar do Ceará, agentes foram acionados para atender a ocorrência de confusão, que se deu em uma das principais vias do destino turístico cearense. Ao chegarem ao local, os envolvidos na briga fugiram.

Após diligências, dois deles foram capturados, já na Rua das Dunas. A dupla presa confessou a prática de tráfico de drogas e informou que a disputa pelo domínio das vendas na área motivou a briga, que foi registrada em vídeos também obtidos pela polícia.

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Além da prisão do homem e da mulher, a PM também apreendeu 219,6 g de maconha, 1,3 g de cocaína, nove comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e ainda materiais utilizados para o fracionamento de entorpecentes.

Os dois presos foram autuados por tráfico de drogas na Delegacia Regional de Acaraú. As outras pessoas envolvidas na ocorrência ainda não foram identificadas.

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