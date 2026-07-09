Duas pessoas são presas em briga por disputa de ponto de drogas em Jericoacoara

Um homem e uma mulher de 19 anos foram presos após se envolverem em uma briga generalizada na Rua Principal, na Vila de Jericoacoara, ligada à disputa por um ponto de venda de drogas. O caso ocorreu na tarde da segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Militar do Ceará, agentes foram acionados para atender a ocorrência de confusão, que se deu em uma das principais vias do destino turístico cearense. Ao chegarem ao local, os envolvidos na briga fugiram.

Após diligências, dois deles foram capturados, já na Rua das Dunas. A dupla presa confessou a prática de tráfico de drogas e informou que a disputa pelo domínio das vendas na área motivou a briga, que foi registrada em vídeos também obtidos pela polícia.

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Além da prisão do homem e da mulher, a PM também apreendeu 219,6 g de maconha, 1,3 g de cocaína, nove comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e ainda materiais utilizados para o fracionamento de entorpecentes.

Os dois presos foram autuados por tráfico de drogas na Delegacia Regional de Acaraú. As outras pessoas envolvidas na ocorrência ainda não foram identificadas.