Idosa resgatada em Eusébio foi chamada de 'mãe preta' pelos patrões em rede social

Uma foto publicada em 2013 nas redes sociais de Nayarah Alencar Brasil Magalhães mostra a idosa de 62 anos sendo chamada de 'mãe preta' pela família. A empregada doméstica foi submetida por 55 anos a um trabalho com condições análogas à escravidão. Ela foi resgatada em junho deste ano em um condomínio de luxo na cidade de Eusébio, na Grande Fortaleza.

O Diário do Nordeste teve acesso à publicação feita no Facebook. Nela, a idosa aparece segurando um bebê e rodeada de duas meninas. “Nossa mãe Preta!”, diz o comentário, que é seguido por outros que falam sobre a aparência das meninas.

Conforme o Centro de Documentação e Memória (Cedem) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), o termo “vem do período em que as escravas negras amamentavam os filhos das mulheres brancas”.

“Para servirem às brancas, eram requisitos que as mucamas fossem bonitas e limpas. Dada a importância social da “mãe preta” e ao significado simbólico de sua figura”, explica ainda o texto do Cedem.

Informações dos Auditores-Fiscais do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT), a mulher chegou à residência da primeira geração da família em 1971, quando tinha apenas sete anos. Desde então, passou a executar atividades domésticas, inicialmente ao lado de sua irmã.

Veja também Ceará Idosa, negra e analfabeta: a história da doméstica que trabalhou 55 anos sem salário no CE Ceará Investigada por manter idosa trabalhando sem salário será exonerada de cargo público no CE Ceará Quem são os investigados por manter idosa em trabalho análogo à escravidão no CE

QUEM SÃO OS PATRÕES DA IDOSA

Nayarah Alencar Brasil Magalhães é irmã de Zaamarah Brasil Andrade. As duas são filhas de Paulo Martins Brasil e Aurora Dalva Bastos de Alencar Brasil. Zaamarah e Tiago Andrade, casados entre si, são os mais recentes patrões da idosa e com quem ela mora atualmente.

Nesta quarta-feira (8), a Prefeitura de Fortaleza informou que Zaamarah, que é servidora municipal, será exonerada da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP). Ela ocupava o cargo desde 1º de março de 2017.

Foi assinado por ela, e mais cinco parentes, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao MPT após as investigações.

Conforme o documento, obtido pelo Diário do Nordeste, os nomes dos investigados são:

Paulo Martins Brasil, aposentado;

Aurora Dalva Bastos de Alencar Brasil, aposentada;

Paulo Martins Brasil Filho, advogado;

Zaamarah Alencar Brasil Andrade, servidora pública;

Tiago Silva Andrade, veterinário;

Nayarah Alencar Brasil Magalhães, empregada pública.

‘QUANDO ELA PODE VOLTAR A TRABALHAR?’

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a auditora-fiscal do Trabalho que participou da investigação, Maria Neuzeli Arantes, trouxe detalhes da interação com os empregadores investigados.

Segundo ela, durante a abordagem, a família chegou a perguntar para os profissionais quando a vítima poderia voltar a trabalhar.

“Eu perguntei [aos patrões] por que pelo menos não pagavam um salário mínimo para ela, já que essa mulher não tinha final de semana. A empregadora disse: ‘porque ela não é empregada, ela é da família, ia se ofender se a gente tratasse ela como empregada’. Essa é a justificativa deles”, contou a profissional.

Família nega acusações

A família envolvida com a idosa, no entanto, nega as acusações sobre o trabalho em condições análogas à escravidão.

Em nota à imprensa, a equipe de advogados responsáveis pelo caso aponta que as situações relatadas não retratam "a relação de convivência, cuidado e afeto construída ao longo de décadas com a senhora envolvida".

Além disso, a família ressaltou que a idosa continua presente no ambiente do núcleo familiar, descrevendo a situação como incompatível com "conclusões simplificadas".

Confira abaixo o pronunciamento completo:

A defesa da família mencionada em reportagens divulgadas nesta semana, representada pelo escritório BFB Advogados Associados, informa que acompanha com serenidade e respeito a atuação dos órgãos públicos responsáveis pela apuração do caso.

A família nega com veemência as acusações divulgadas até o momento, que não retratam a relação de convivência, cuidado e afeto construída ao longo de décadas com a senhora envolvida. Lamenta, ainda, que julgamentos precipitados tenham sido tornados públicos.

Ressalta-se que, em nenhum momento, houve resgate, uma vez que ela permanece convivendo com a família em uma relação que apresenta características pessoais e familiares incompatíveis com conclusões simplificadas.

Ao longo desse período de convivência, a senhora recebeu remuneração, usufruiu de férias regulares, contou com plano de saúde com cobertura médica e odontológica particular e teve suas contribuições previdenciárias regularmente recolhidas, encontrando-se, inclusive, em processo de aposentadoria.

Em respeito às instituições, a família firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com as autoridades, reafirmando sua disposição de colaborar integralmente com a apuração e de assegurar, desde já, todo o suporte, proteção e dignidade à senhora — que é, e sempre foi, a prioridade de todos.

A família acompanha as investigações e apresentará, nas instâncias competentes, todas as provas e documentos que demonstram que a realidade dessa relação é muito diferente do que foi divulgado, confiante de que a apuração técnica e imparcial permitirá a compreensão completa e equilibrada do caso.