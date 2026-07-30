Corpo de recém-nascido é encontrado por garis em tambor de lixo em Itaitinga

Agentes de limpeza pública encontraram o corpo de um bebê recém-nascido dentro de um tambor de lixo no bairro Gererau, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quinta-feira (30).

A Guarda Municipal de Itaitinga informou que recebeu uma denúncia por volta das 9h30, quando o carro de coleta seletiva "tinha encontrado um feto".

A guarnição da GCM foi ao local e constatou o ocorrido. A perícia foi acionada e o caso foi assumido pela Polícia Civil.

O Diário do Nordeste procurou à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

Ainda não há informações sobre como a criança foi parar dentro do recipiente. A mãe ou familiares do recém-nascido também não foram identificados.