Corpo de recém-nascido é encontrado por garis em tambor de lixo em Itaitinga

Responsável pelo abandono ainda não foi formalmente identificado.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 15:02
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Legenda: Perícia Forense trabalha na cena onde bebê foi encontrado.
Foto: Reprodução.

Agentes de limpeza pública encontraram o corpo de um bebê recém-nascido dentro de um tambor de lixo no bairro Gererau, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quinta-feira (30).  

A Guarda Municipal de Itaitinga informou que recebeu uma denúncia por volta das 9h30, quando o carro de coleta seletiva "tinha encontrado um feto". 

A guarnição da GCM  foi ao local e constatou o ocorrido. A perícia foi acionada e o caso foi assumido pela Polícia Civil.

O Diário do Nordeste procurou à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

Ainda não há informações sobre como a criança foi parar dentro do recipiente. A mãe ou familiares do recém-nascido também não foram identificados.

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