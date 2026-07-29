Após tutora ser internada, 11 filhotes de cães são resgatados sem água e comida no José Walter

Animais foram encontrados em condição de abandono em residência sem energia elétrica e rodeada de lixo.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 20:37

Onze filhotes de cachorro em situação de abandono foram resgatados, na tarde dessa terça-feira (28), de uma residência na rua 53, na primeira etapa do bairro Conjunto José Walter, em Fortaleza, após ficarem vários dias sem água e comida.

A funcionária pública Karina Belo foi uma das responsáveis pela ação. Ao Diário do Nordeste, ela informou que os animais foram deixados sozinhos após a tutora ser internada por problemas de saúde.

"Fiquei sabendo do problema por meio de várias denúncias nas redes sociais. Quando eu cheguei para fazer o resgate, me deparei com uma casa totalmente insalubre. Aquilo partiu meu coração", afirmou.

Segundo Karina, o imóvel tinha apenas um ponto de luz e estava sem abastecimento de água. Em registros enviados à reportagem, é possível ver restos de lixo, fezes e urina em diversos cômodos da residência.

Denúncias de maus-tratos

O aparente descaso com os filhotes não era novidade para quem vive próximo à residência. Informações enviadas por vizinhos da idosa ao Diário do Nordeste apontam que o caso gerava incômodo na região há anos, mas nunca recebeu atendimento das autoridades.

Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) chegaram a ser chamados para realizar o resgate dos animais. Porém, não prosseguiram com a ação, pois o imóvel estava trancado e sem ninguém.

O latido alto dos animais também gerou incômodo aos outros moradores, bem como o odor provocado pelo lixo e as fezes. Devido a isso, o caso foi reportado à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por meio de um Boletim de Ocorrência (B.O).

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber se as Forças de Segurança acompanham as denúncias.

Em nota, a Pasta informou que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada da Polícia Civil, está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso.

Animais estão recebendo cuidados

Animais foram levados à um abrigo e passam por cuidados.
Legenda: Animais foram levados à um abrigo e passam por cuidados.
Foto: Arquivo pessoal.

Após o resgate, os filhotes foram levados até o abrigo Patinhas de Amor, onde permanecem nesta quarta-feira (29). Conforme a responsável pelo espaço, Tânia Maria da Silva, alguns deles apresentaram problemas de pele e deverão ser vermifugados.

Além dos cachorrinhos, a casa onde foram encontrados ainda abriga outros seis animais adultos, duas fêmeas e quatro machos. A expectativa de Karen é de tentar realizar o resgate das mães ainda na próxima sexta-feira (31).

"Os machos ainda estamos tentando ver alguma pessoa para adotar. Mas é bem difícil, porque eles estão todos com medo e apreensivos", disse.

Como ajudar?

Interessados em contribuir para a continuidade aos cuidados com os cães podem enviar qualquer valor para a seguinte chave Pix: taniaprotecao@gmail.com.

No momento, o local não está recebendo novos animais, pois já abriga cerca de 200 cachorros em situação de vulnerabilidade.

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