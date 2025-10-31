Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Ilustração com José Walter e bairro ao fundo

PontoPoder

Baú da Política: José Walter, o prefeito que criou e emprestou o nome para bairro de Fortaleza

O Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital

Igor Cavalcante 09 de Agosto de 2025
Cena com veículos policiais e um caminhão Volkswagen em uma rua, com várias pessoas ao fundo, indicando operação policial em andamento.

Segurança

Cinco pessoas naturais de Tocantins são resgatadas de cárcere privado, em Fortaleza

As vítimas estavam há nove dias na Capital cearense

Redação 09 de Junho de 2025
Vítima de disparo de arma de fogo em chão de supermercado

Segurança

Polícia prende em flagrante homem suspeito de participar de homicídio em supermercado no José Walter

Ele já possui passagens na polícia por homicídio doloso, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Redação 13 de Maio de 2025
Vítima de disparo de arma de fogo em chão de supermercado

Segurança

Homem é morto a tiros em supermercado em Fortaleza; funcionário fica ferido

Polícia segue em buscas pelo autor do crime

Redação 12 de Maio de 2025
Teto de prédio desaba

Ceará

Telhado de condomínio no José Walter é levado por fortes ventanias em Fortaleza

Moradores relatam infiltrações e apontam riscos de choque

Redação 20 de Fevereiro de 2025
Caminhão pega fogo na avenida Bernardo Manuel, no José Walter, na manhã desta terça-feira (18)

Ceará

Caminhão pega fogo na avenida Bernardo Manuel, no José Walter; veja vídeo

Segundo informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), não há feridos no local

Redação 18 de Fevereiro de 2025
Lula recebendo presente no Ceará

Ceará

Em meio à campanha acirrada em Fortaleza, Lula entrega 1,2 mil casas e conclui residencial 'gigante'

O petista aproveita a vinda à Capital para participar de comício do candidato do partido no mesmo dia

Nícolas Paulino e Lucas Falconery 11 de Outubro de 2024
Rua 9 da 1ª etapa do José Walter

Ceará

Moradores do José Walter enfrentam queda de energia há quase 24 horas

Residentes afirmam que transtorno causou prejuízos financeiros

Redação 16 de Março de 2024
Funkeiro Guilherme Vinner

É Hit

Funkeiro MC Vinner é morto a tiros no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza

Caso está sendo investigado pela 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Redação 19 de Fevereiro de 2024
Foto de comerciante e ajudante que foram mortos por facção no bairro José Walter, em Fortaleza

Segurança

Comerciante e ajudante são sequestrados e mortos a tiros por facção no José Walter, em Fortaleza

Vítimas foram interceptadas por integrantes de uma organização criminosa, interrogadas e assassinadas nesta sexta-feira (2)

Redação 02 de Fevereiro de 2024
1 2 3