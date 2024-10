Em meio à campanha acirrada em Fortaleza, Lula entrega 1,2 mil casas e conclui residencial 'gigante'

Em meio à acirrada campanha eleitoral de Fortaleza, o presidente Lula participou da entrega de 1.296 apartamentos do quarto módulo do habitacional Cidade Jardim I, no bairro José Walter, em Fortaleza, na nesta sexta-feira (11). Em discurso, ele destacou que as moradias representam mais dignidade e conforto para os novos habitantes.

Essa é a segunda vez, só neste ano, que o presidente Lula vem a Fortaleza fazer entregas no mesmo residencial, que foi iniciado há mais de 10 anos e tem diversas etapas de conclusão de moradias. Em junho, o petista esteve no local e entregou 416 unidades do módulo III.

Veja também Ceará 10 anos do Cidade Jardim: Lula entrega hoje em Fortaleza última etapa de casas do projeto PontoPoder Lula anuncia investimentos em Educação e entrega de moradias populares em 3ª visita ao Ceará em 2024

Os apartamentos entregues hoje são distribuídos em 81 blocos de quatro andares, com quatro unidades por pavimento. O valor total do investimento é de R$ 115,7 milhões, sendo R$ 100,5 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e mais R$ 15,2 milhões do Governo do Ceará.

O empreendimento foi entregue com uma biblioteca, sugestão do próprio presidente, construída com recursos do Governo do Ceará dentro do programa Zona Viva. A iniciativa, coordenado pela Secretaria da Proteção Social (SPS), leva atividades diversas com qualificação profissional, ações de cultura, esporte e lazer à comunidade.

Este é o segundo equipamento instalado em um conjunto habitacional. O primeiro Zona Viva foi instalado no Residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, em agosto de 2023.

Legenda: Os apartamentos entregues hoje são distribuídos em 81 blocos de quatro andares, com quatro unidades por pavimento. O valor total do investimento é de R$ 115,7 milhões, sendo R$ 100,5 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e mais R$ 15,2 milhões do Governo do Ceará. Foto: Divulgação Governo do Ceará

"O que eu vi hoje nessa Zona Viva é o mínimo de respeito que os governantes tem que ter para com as pessoas mais necessitadas", observou o presidente, em discurso. "É plenamente possível que todo conjunto habitacional tenha não apenas quatro paredes para morar, mas uma ilha de lazer e conforto para ser tratado com respeito".

Na ocasião, Lula lembrou que sua gestão assumiu o compromisso de construir mais 2 milhões de casas em todo o país. "Queremos fazer mais do que prometemos", afirmou.

Foram entregues 72,8 mil unidades habitacionais desde o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, em 2009, no Ceará. Desde o ano passado, já foram repassadas 1.074 unidades; também houve a retomada de mais 2.480.

O presidente ressaltou, mais uma vez, a chegada do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) ao Ceará, previsto para iniciar as atividades em 2027. "Na educação, o Ceará conseguiu mostrar que é melhor do que outros lugares do Brasil. Temos que copiar o que foi bom aqui", destacou.

Durante o evento, o presidente Lula recebeu de presente do governado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), uma obra chamada 'uma casa com varanda', do artesão Cláudio Lopes, de Juazeiro do Norte e que, segundo Elmano, retrata "a história do nosso povo e de construção de dignidade" .

Também em discurso, o governador celebrou as diversas oportunidades que o Zona Viva pode trazer para o cotidiano os habitantes do habitacional.

"Vai ter espaço pra nossa juventude, para os pais e as mães fazerem curso de formação para o emprego. Vai ter brinquedopraça pras crianças brincarem, pra gente ter esse sentimento de sociedade, de amizade, de paz nas nossas comunidades", disse.

Cidade Jardim

O Residencial Cidade Jardim, desde 2014, recebe moradores de vários bairros de Fortaleza. Muitos deles antes habitava áreas de risco. Dentre os residentes estão muitos afetados por projetos como a urbanização dos rios Maranguapinho e Cocó e os remanejados de territórios por onde as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), projetado ainda para a Copa de 2014, causaram desapropriações.

O Governo Federal, o Estadual e a Prefeitura de Fortaleza idealizaram e construíram o Cidade Jardim II, localizado a mais de 1 km do primeiro, e ainda maior: com 5.968 apartamentos. Ambos foram estruturados próximo a grandes terrenos vazios sem urbanização na margem Sul de Fortaleza.

Naquele local, o incremento na população foi tão expressivo que, se comparado à quantidade de residentes no bairro em 2010 e 2022 - anos de realização do censo demográficos do IBGE -, o bairro ganhou 20 mil moradores.

O Cidade Jardim é considerado um conjunto habitacional complexo e enfrenta problemas relacionados à insegurança com a atuação de facções criminosas que, além de mortes e outras violências, geraram expulsões de moradores das residências, como noticiou o Diário do Nordeste. Essas ocorrências constam em processos que geraram condenações judiciais de integrantes de facções.

Em 2020, os Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Estado do Ceará (MPCE) recomendaram formalmente ao Governo do Estado e à Prefeitura de Fortaleza o reforço na fiscalização no Cidade Jardim I e II, tendo em vista que "há expressiva atuação de facção criminosa no Cidade Jardim I e I, que dificulta a atuação da polícia nos residenciais".

O que é o Zona Viva

O Zona Viva de Cultura, Tecnologia e Qualificação é uma iniciativa do Governo do Ceará, sob a coordenação da Secretaria da Proteção Social (SPS). A ideia do equipamento, segundo a Pasta "é levar atividades diversas como qualificação profissional, ações de educação, cultura, esporte e lazer às comunidades".

O Cidade Jardim é o segundo residencial contemplado com o Zona Viva. O primeiro habitacional que recebeu o projeto com o foi o Residencial José Euclides, localizado no bairro Jangurussu, em agosto do ano passado.

Agenda de campanha

Em Fortaleza, nesta sexta-feira (10), além da agenda administrativa com entrega de unidades habitacionais e ônibus escolares, o presidente Lula cumprirá uma agenda de campanha eleitoral: ele vai participar de um ato, em apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT), que será um comício na Praça do Ferreira, no centro da Capital, às 17h13. Para o petista, Fortaleza e São Paulo são duas capitais estratégicas em jogo.