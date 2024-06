Lula anuncia investimentos em Educação e entrega de moradias populares em 3ª visita ao Ceará em 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Fortaleza, no Ceará, na próxima quinta-feira (20), para participar de dois eventos no Estado. Em um momento de crise na Educação, com greves em diversas universidades públicas do País — incluindo em campi cearenses —, o petista deve anunciar um pacote de investimentos para o setor. Na capital, o presidente ainda irá entregar moradias do módulo III do Residencial Cidade Jardim, do “Minha Casa, Minha Vida”.

Por volta das 11 horas, Lula estará no Palácio da Abolição para anúncios de novos Institutos Federais (IFs), hospitais universitários, cursos, laboratórios e restaurantes universitários. A cerimônia terá a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Veja também PontoPoder Lula vem ao Ceará dia 20 de junho, anuncia o governador Elmano de Freitas

À tarde, às 16 horas, ele irá inaugurar o Residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter. O empreendimento conta com 416 apartamentos e vai beneficiar cerca de 1,6 mil pessoas.

Educação

A visita de Lula ao Ceará ocorre em um momento de tensão entre o Governo Federal e os servidores públicos da Educação. Professores e técnicos completaram, no último sábado (15), dois meses de greve. O impasse tem sido um ponto de desgaste do Governo Lula. O presidente, inclusive, já criticou a demora dos professores em aceitarem as propostas da gestão.

Em meio a essa crise, havia a previsão de que Lula recebesse o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará (UFC), na Concha Acústica. Contudo, a cerimônia foi cancelada. Até o momento, não há a confirmação se ele ainda receberá a honraria no Palácio da Abolição.

Na última segunda-feira (17), o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc) decidiu manter o movimento paredista no Ceará. Uma nova reunião está convocada para o próximo dia 20 de junho, às 15 horas, no auditório da Adufc.

Visitas ao Ceará

Esta será a terceira vez que o chefe do Executivo nacional visita o Ceará neste ano. Em janeiro, o petista participou do lançamento da pedra fundamental do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), na Base Aérea de Fortaleza.

Veja também PontoPoder Lula visita Ceará e acompanha obras de ferrovia em Iguatu Ceará ITA em Fortaleza é pagamento de dívida de gratidão pelo que o CE fez pela educação do País, diz Lula

Em abril, em nova visita, ele esteve em Iguatu, no Centro-Sul, para a assinatura da ordem de serviço do ramal do Salgado.