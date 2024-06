Lula vem ao Ceará dia 20 de junho, anuncia o governador Elmano de Freitas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no Ceará no próximo dia 20 de junho. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11), pelo governador Elmano de Freitas (PT). Segundo o cearense, Lula participará da inauguração do módulo III do residencial Cidade Jardim, em Fortaleza.

O empreendimento conta com 416 apartamentos e vai beneficiar cerca de 1,6 mil pessoas.

Esta será a terceira vez que o chefe do Executivo nacional visita o Ceará neste ano. Em janeiro, o petista participou do lançamento da pedra fundamental do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), na Base Aérea de Fortaleza.

Em abril, em nova visita, ele esteve em Iguatu, no Centro-Sul, para a assinatura da ordem de serviço do ramal do Salgado.