1ª fase do vestibular do ITA com reserva de vagas para o CE ocorre nesse domingo (13)

A 1ª fase do vestibular 2025 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), já com reserva de vagas para o novo ITA Ceará, ocorre neste domingo (13), em todo o Brasil. Em Fortaleza, o certame acontecerá na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Ao todo, 1.461 candidatos se inscreveram para a prova na cidade - o maior número do país, de acordo com levantamento do Diário do Nordeste. Eles representam cerca de 15% dos quase 10 mil inscritos.

O vestibular ITA 2025 oferta 180 vagas, 30 a mais do que a seleção do ano passado. São 144 destinadas à ampla concorrência e outras 36 reservadas a cotistas autodeclarados negros.

Os primeiros aprovados no ITA Ceará começarão os estudos em São José dos Campos, em São Paulo, durante dois anos, até que o campus em Fortaleza seja concluído em 2027. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada no último mês de setembro.

A prova desse domingo terá duração de 5 horas, das 13h às 18h (horário de Brasília). Neste dia, os candidatos realizarão 48 questões, sendo:

12 de matemática

12 de física

12 de química

12 de inglês

Os candidatos poderão emitir o cartão de inscrição, onde consta o endereço e sala onde fará o exame, pelo site do vestibular.

O que pode levar?

Segundo a organização do vestibular, o candidato deverá imprimir o cartão de inscrição. Os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30. Após esse horário, não será permitida a entrada de qualquer candidato.

O participante deverá comparecer ao local da prova munido de:

Carteira de Identidade original em formato físico;

caneta esferográfica de corpo transparente com tinta preta, mas se poderá utilizar lápis ou lapiseira (recomenda-se o uso de grafite escuro, preferencialmente 2B ou superior);

borracha, régua transparente simples e compasso, se julgar necessário.

Sob pena de exclusão, o candidato não poderá realizar a prova portando telefone celular, relógio de qualquer tipo, gorro, "bibico" (chapéu militar), lenço, véu, faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, luvas, cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações, calculadora ou aparelhos eletroeletrônicos.

A exceção vai para casos de saúde, mas eles devem ser comprovados por laudo médico e com autorização da Seção de Vestibular do ITA.

No preenchimento do gabarito, o participante deve ter cuidado ao utilizar a Folha Óptica. Em caso de rasura, ela não será substituída. Também não se pode usar corretivo.

O participante deverá permanecer obrigatoriamente na sala de realização das provas por, no mínimo, 2 horas.

Quando sai o gabarito do ITA?

O gabarito e as médias preliminares da 1ª fase de todos os candidatos serão divulgados, via internet, no dia 17 de outubro.

Eles poderão interpor recursos entre os dias 17 e 18 de outubro.

O resultado do recurso será divulgado no dia 28 de outubro, mesmo em que será publicada a relação dos candidatos habilitados e classificados para a 2ª fase.

Quem passa para a 2ª fase?

As notas atribuídas às provas e às médias das provas estarão na escala de 0 a 10, considerando-se até a quarta casa decimal.

Conforme o edital, para ser considerado habilitado à 2ª fase do Exame de Escolaridade, o candidato deverá, na 1ª fase:

Acertar, no mínimo, 5 questões em cada uma das quatro provas;

Obter média final igual ou superior a 5,0000;

Estar entre os 560 candidatos mais bem classificados da ampla concorrência.

Estar entre os 140 candidatos mais bem classificados e concorrentes às vagas destinadas às cotas raciais.

Quando ocorre a 2ª fase do ITA?

As provas da 2ª fase acontecerão de maneira seriada, entre 5 e 8 de novembro, das 13h às 17h. Serão provas dissertativas com 4 horas de duração cada, assim divididas: