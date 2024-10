Ceará lança edital para selecionar 40 entidades que atuam no atendimento de crianças com autismo

O governador Elmano de Freitas anunciou em live no Instagram, na tarde desta quarta-feira (9), que será lançado um edital pela Secretaria da Proteção Social (SPS) com objetivo de contratar 40 entidades para atuar no atendimento de crianças com transtorno do espectro autista (TEA).

O documento com todas as informações para adesão de entidades deve sair no Diário Oficial do Estado nesta quarta.

Veja anúncio:

Ainda na transmissão, Elmano deu detalhes sobre os valores que serão empregados no serviço.

"Vai ser um apoio de R$ 100 mil por entidade. Nós vamos selecionar 40 entidades com atendimento de 400 atendimentos por mês. Portanto, se são 40 entidades. são 400 atendimentos. Nós vamos ter 16 mil atendimentos mês", declarou Elmano de Freitas.

Reuniões em Brasília

Nesta quarta, Elmano de Freitas participou de reuniões em Brasília. Em live, ele revelou que uma dos encontros agendados foi com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O objetivo do diálogo com o governo federal foi pedir recursos para acelerar obras da Transnordestina e também Cinturão das Águas do Ceará (CAC).