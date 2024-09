Vestibular do ITA 2025: Fortaleza é a cidade do Brasil com mais inscritos na prova

Prestes a receber um novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a cidade de Fortaleza registrou o maior número de candidatos inscritos para realizar a prova do vestibular 2025 da entidade.

Para o levantamento, o Diário do Nordeste consultou a lista de inscritos para o certame e realizou a triagem, por local de prova, dos 9.781 candidatos. Somente a capital cearense terá 1.461 tentantes, o equivalente a 15% do total.

Depois de Fortaleza, as cidades com mais inscritos são São Paulo, com 1.433, e Rio de Janeiro, com 1.108. Cidade que abriga a sede do ITA, São José dos Campos (SP) aparece em seguida, com 970.

Veja os inscritos por cidade:

Fortaleza (CE ) - 1461

São Paulo (SP) - 1433

Rio de Janeiro (RJ) - 1108

São José dos Campos (SP) - 970

Campinas (SP) - 414

Brasília (DF) - 400

Curitiba (PR) - 386

Recife (PE) - 376

Belo Horizonte (MG) - 367

Goiânia (GO) - 328

Salvador (BA) - 327

Ribeirão Preto (SP) - 242

Belém (PA) - 238

Porto Alegre (RS) - 210

Teresina (PI) - 200

Vitória (ES) - 197

Londrina (PR) - 174

São José do Rio Preto (SP) - 160

Florianópolis (SC) - 139

Manaus (AM) - 132

Campo Grande (MS) - 125

Natal (RN) - 113

Juiz de Fora (MG) - 101

Cuiabá (MT) - 97

São Luís (MA) - 83

O edital deste ano fixou 180 vagas para o ano letivo de 2025, sendo 144 destinadas à ampla concorrência e mais 36 a candidatos cotistas, autodeclarados negros.

No próximo dia 30 de setembro, os inscritos poderão acessar os cartões de inscrição para serem impressos; neles, constarão o endereço do local de prova, o número de inscrição e a sala onde cada candidato realizará suas provas.

Quantas pessoas fazem ITA por ano?

De acordo com as estatísticas de vestibulares anteriores, disponibilizadas no site do ITA, em média 9 mil candidatos se inscreveram para o vestibular por ano, desde 2021. Porém, houve decréscimo em relação a anos anteriores, quando até 12 mil pessoas se inscreviam.

Veja as estatísticas:

2024 - 9.076

2023 - 9.364

2022 - 7.988

2021 - 9.725

2020 - 11.412

2019 - 10.788

2018 - 11.135

2017 - 12.484

2016 - 12.493

Quando serão as provas do ITA?

A prova da 1ª Fase do vestibular ocorrerá no dia 13 de outubro, das 13h às 18h (horário de Brasília). Neste dia, os candidatos realizarão 48 questões, sendo 12 de matemática, 12 de física, 12 de química e 12 de inglês, com 5 horas de duração.

Já as provas da 2ª Fase acontecerão de maneira seriada, entre 5 e 8 de novembro, das 13h às 17h. Os quatro dias terão provas dissertativas com 4 horas de duração cada, sendo:

05/11/24 - 10 questões de matemática;

06/11/24 - 10 questões de química;

07/11/24 - 10 questões de física;

08/11/24 - 15 questões objetivas de português e redação.

Quanto custa o vestibular do ITA?

Neste ano, a Guia de Recolhimento da União (GRU) cobrou taxa de inscrição de R$195. Segundo a organização, o comprovante original de pagamento bancário deve permanecer em posse do candidato para futura comprovação, caso necessário, ressalvados os casos de isenção.

“O valor pago referente à taxa de inscrição não será restituído, qualquer que seja o motivo da solicitação. É também vedada a transferência do valor pago para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem”, informa o edital.

Quantos anos dura o curso no ITA?

Os Cursos de Graduação em Engenharia no ITA têm duração de cinco anos. Os dois primeiros anos constituem o Curso Fundamental, com conteúdos básicos de Engenharia, e os três últimos anos correspondem aos Cursos Profissionais, específicos para cada especialidade de Engenharia.

As especialidades de Engenharia oferecidas pelo ITA são Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Sistemas e Energia.