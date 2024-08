ITA cearense vai gerar conhecimento, diz brigadeiro

ITA cearense será fonte de geração de conhecimento; diz brigadeiro

Chefe de Operações do Ministério da Defesa, o brigadeiro Walcir Josué de Castilho Araújo disse hoje a esta coluna que a unidade cearense do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que será instalada na antiga Base Aérea de Fortaleza, “produzirá conhecimento” e para isto interagirá com a Federação das Indústrias (Fiec), que implantará, na mesma área, o Instituto Senai de Inovação (ISI), do qual nascerá um Parque Tecnológico.

“O objetivo desse parque será um só: inovar e reter aqui os talentos cearenses”, acentuou o brigadeiro Walcir, com o aplauso do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante e do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno.

“O desenvolvimento mais acelerado da economia do Ceará dependerá desses jovens talentos que o ITA formará na sua unidade de Fortaleza, e eles terão de ser absorvidos pelas empresas locais”, como opinou o presidente da Fiec.

Os brigadeiros Kanitz e Walcir e Ricardo Cavalcante lembraram que os alunos do ITA, em São José dos Campos, antes mesmo de concluírem seus cursos, recebem ofertas de emprego de empresas nacionais e estrangeiras, e vários deles saem do país para trabalhar no exterior.



A unidade cearense do ITA terá novos cursos que não constam da grade curricular do ITA de São José dos Campos. Esses cursos – de acordo com o que revelou o brigadeiro Walcir – serão o de Engenharia de Energia, que, entre outras coisas, apoiará os projetos de produção do hidrogênio verde no hub do Pecém; o de Sistemas, que será diretamente ligado à geração de energias renováveis; e o de Bioenergia, que transmitirá todo o conhecimento e a tecnologia ligada à medicina e à aviação.

“Os engenheiros desse curso, ao conclui-lo, estarão aptos a projetar e construir tomógrafos e equipamentos de ressonância magnética com tecnologia 100% nacional”, disse o brigadeiro, que confirmou uma informação divulgada há menos de um mês pela coluna: os alunos do ITA de Fortaleza também residirão nas dependências da instituição, na antiga Base Aérea, em instalações que ainda serão construídas.

Ele adiantou, que a unidade cearense do ITA terá, inicialmente 50 anos – 25 do curso de Engenharia de Energia e 25 do curso de Sistemas. Os primeiros dois anos de estudos desses alunos – que serão selecionados por meio do tradicional e anual exame vestibular – serão em São José dos Campos.

“Queremos que os alunos do ITA cearense entendam a filosofia e o espírito do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, razão por que os dois primeiros anos do seu aprendizado serão na sede da instituição”, finalizou o brigadeiro Walcir.