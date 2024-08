Inflação sobe, a Bovespa também e o dólar segue caindo

Diante do IPCA do último mês de julho, que veio com alta de 0,38%, acima dos 0,35% previsto pelo mercado, os economistas reforçam a opinião de que o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, deverá elevar a taxa de juros Selic em sua próxima reunião de setembro. Mas há também economistas apostando na manutenção da atual taxa Selic que está no patamar de 10,50% ao ano.

A inflação oficial da brasileira, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, está agora, anualizada, ou seja, de julho de 2023 a julho de 2024, em 4,50%, isto é, no exato limite da banda superior da meta estabelecida pelo CMN, que é de 3%, podendo variar 1,50% para cima ou para baixo.

Os economistas apontam a reaceleração dos preços neste segundo semestre, principalmente no setor de serviços, que são restaurantes, cabeleireiros, bares, escritórios de advocacia etc. O consenso dos economistas estimava uma alta de 0,34% na inflação dos serviços, mas ela veio pior, batendo nos 0,43%, por culpa, principalmente, das passagens aéreas e combustíveis.

A boa notícia de hoje são duas: a Bolsa de Valores brasileira, a Bovespa, voltou aos 130 mil pontos, enquanto o dólar prosseguiu em queda, fechando o dia cotado a R$ 5,51.

Hoje, a Ordem dos Economistas do Brasil homenageou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, ao agradecer, lembrou que o Copom tem votado unanimemente, o que, segundo ele, é uma demonstração de compromisso dos seus integrantes com a meta de inflação.