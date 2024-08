Fortescue confirma presença no Fiec Summit Hidrogênio Verde

Executivos da Fortescue, empresa australiana que desenvolve uma planta de hidrogênio verde (H2V) Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), participarão, nos próximos dias 12 e 13, da terceira edição do Fiec Summit 2024, que acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, reunindo líderes do setor produtivo, acadêmicos, autoridades públicas e a sociedade em uma discussão qualificada sobre o H2V.

O “country manager” da Fortescue no Brasil, Luis Viga, participará, no dia 12 (segunda-feira), às 11h, do painel CEOs - Investidores e suas Iniciativas no Ceará, que também contará com a participação do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e de gestores de empresas com empreendimentos no CIPP. Será um momento para conhecer e discutir os projetos que estão em desenvolvimento no Pecém, entre eles o da Fortescue.

Já no dia 13 (terça-feira), às 9h30min, o gerente de Comunidade e Performance Social da Fortescue na América Latina, Hugo Diogo, ao lado do diretor Regional do Senai Ceará e superintendente do Sesi Ceará, Paulo André Holanda, e outros membros da área da educação abordarão as estratégias de capacitação de pessoas e pesquisas acadêmicas no painel sobre Capacitação e PD&I.

Com foco no desenvolvimento da cadeia de valor do hidrogênio verde e seu potencial de negócios em seus diversos segmentos e formas de conexão, a Fortescue participará, ainda no primeiro dia do Fiec Summit, do Encontro de Negócios, momento dedicado a promover a aproximação de empresas âncoras e especializadas, reconhecidas por sua alta qualificação, visando o fornecimento e vendas de produtos e serviços.

A planta de hidrogênio verde da Fortescue, em desenvolvimento no CIPP, recebeu recentemente o apoio da diretoria da companhia por meio de uma decisão antecipada de investimento, encontrando-se atualmente na fase de viabilidade. O Projeto Pecém é um dos prioritários no portfólio global da Fortescue e está alinhado com o objetivo de descarbonização da indústria, devendo receber decisão final de investimento ao longo do próximo ano.

O investimento estimado será de US$ 5 bilhões, com expectativa de geração de 5 mil empregos na fase da construção, cujo início deve ser anunciado em breve pela empresa.

O Projeto Pecém tem potencial de 2,1 GW. A planta produzirá 837 toneladas por dia de hidrogênio verde e 4.725 toneladas por dia de amônia verde. Este projeto não só representa um marco para a Fortescue, que vem liderando a revolução industrial verde no mundo, mas também um avanço importante para a neoindustrialização do Brasil, promovendo a geração de energia limpa e a criação de milhares de empregos.