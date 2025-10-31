Diário do Nordeste
7 de setembro em Fortaleza

Ceará

Desfile de 7 de setembro em Fortaleza provoca mudanças no trânsito; veja detalhes da programação

Cortejo contará com mais de 5,6 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea, na avenida Beira-Mar

Paulo Roberto Maciel* 04 de Setembro de 2025
Imagem de um U.S. Air Force, 00-9001, Boeing 757-2A

País

Avião usado pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não divulgada pelos EUA

Modelo é operado por unidade especial da Força Aérea dos EUA, conhecida por atuar em situações de emergência e operações de inteligência

Redação 19 de Agosto de 2025
Duas imagens de um avião em chamas, mostrando a intensidade do fogo de diferentes ângulos

Mundo

Avião com 273 passageiros tem falha no motor e faz pouso de emergência na Itália

Aeronave envolvida no incidente é um Boeing 757-300 da companhia alemã Condor

Redação 19 de Agosto de 2025
Imagem de um avião acidentado após queda na Índia, com partes destruídas na floresta, indicando acidente aéreo. Cenário de desastre com destroços espalhados.

Mundo

Investigação sobre queda do avião da Air Índia está focada no controle de combustível, diz portal

Equipamento é utilizado pelos pilotos para controlar o abastecimento do avião antes e após o voo

Paulo Roberto Maciel* 09 de Julho de 2025
Imagem de soldados do Comando da Aeronáutica em um envento. A Aeronáutica anunciou a abertura de um novo concurso público para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), com vagas disponíveis para candidatos de nível médio.

Papo Carreira

Aeronáutica abre concurso de nível médio com 206 vagas para sargento

Podem se inscrever jovens de ambos os sexos, com idade entre 17 e 24 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula

Amanda Andrade* 21 de Junho de 2025
Foto de mulheres com uniforme e quepe da Aeronáutica em posição de respeito durante solenidade na Base Aérea de Fortaleza

Ceará

Alistamento militar feminino: veja prazo, benefícios e quem deve se inscrever

Pela primeira vez, Exército, Aeronáutica e Marinha abrem inscrições para mulheres

Redação 16 de Junho de 2025
Juventude militar em formação durante treino ao ar livre, mostrando disciplina e união em uniforme camuflado. Evento militar no parque com jovens soldados.

Papo Carreira

Prazo para alistamento militar obrigatório termina neste mês; veja como funciona

Alistamento pode ser realizado de forma online ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar (JSM)

Redação 13 de Junho de 2025
Imagem do ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior

PontoPoder

Ex-comandante da FAB revela que Bolsonaro foi alertado sobre prisão por trama golpista

Declaração foi durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 21 de maio

Redação 03 de Junho de 2025
Controladores de tráfego aéreo alegam que utilizam o site não autorizado como alternativa à falta de radar oficial em alguns terminais

País

Controladores de tráfego aéreo usam site não autorizado para orientar pilotos

Profissionais de terminais sem radar estariam utilizando o Flightradar com essa finalidade, o que é proibido por falta de homologação

Redação 22 de Março de 2025
Grupo de mulheres militares em formação, vestidos com uniformes brancos, alinhados e atentos.

Papo Carreira

Ministério da Defesa registra 7 mil inscrições de mulheres para o alistamento militar

Inédito nas Forças Armadas, o alistamento militar feminino é de caráter voluntário

Redação 04 de Janeiro de 2025
