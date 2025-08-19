Avião usado pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não divulgada pelos EUA

Um avião militar estadunidense, associado a missões secretas da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), pousou às 17h13 em Porto Alegre na tarde desta terça-feira (19). O governo estadunidense não detalhou o motivo da visita. O jato, um Boeing 757 modificado e identificado pela matrícula 00-9001, é conhecido como C-32B. As informações são do Globo.

Esse modelo é operado por uma unidade especial da Força Aérea dos EUA, baseada em Nova Jersey, que atua em situações de emergência e operações de inteligência.

Veja também Mundo O que se sabe sobre o envio de militares dos EUA para a América Latina País Vídeo mostra resgate de cavalo que caiu em poço de sete metros em Criciúma

A aeronave, apelidada de “Gatekeeper” (“Porteiro”), já foi usada em respostas rápidas a crises globais, como a explosão no porto de Beirute, em 2020. O avião partiu dos EUA no dia 18 de agosto, com escalas na Flórida e em Porto Rico, antes de chegar à capital gaúcha.

O C-32B costuma transportar diplomatas, militares de elite e agentes secretos. Essa aeronave é equipada com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo.