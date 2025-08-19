Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Avião com 273 passageiros tem falha na turbina e faz pouso de emergência na Itália

Aeronave envolvida no incidente é um Boeing 757-300 da companhia alemã Condor

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:23)
Mundo
Duas imagens de um avião em chamas, mostrando a intensidade do fogo de diferentes ângulos
Legenda: Os passageiros seguiram em segurança ao destino original 15 horas após o previsto
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma aeronave com 273 passageiros a bordo rumo à Alemanha precisou fazer um pouso de emergência em Brindisi, na Itália, após apresentar uma falha na turbina direita. O caso aconteceu na tarde do último sábado (16).

O avião envolvido no incidente foi um Boeing 757-300 da companhia alemã Condor. Pouco depois da decolagem, em Cofru, na Grécia, a tripulação percebeu que o motor apresentava falhas. Em um vídeo gravado por testemunhas, é possível ver a turbina direita da aeronave com focos de fogo.

Veja também

teaser image
Mundo

Ataques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington

teaser image
Mundo

Polícia de Nova York esvazia Times Square após ameaça de bomba

Segundo informações do portal especializado Aeroin, o motor foi desligado quando o avião estava a 8 mil pés de altura. Devido à proximidade com a Itália, a aeronave foi direcionada para o aeroporto de Brindisi, onde pousou com segurança após 30 minutos no ar.

Na manhã do domingo (17), outro Boeing 757-30, registrado como D-ABOI, levou os passageiros com segurança para o destino original, em Düsseldorf, na Alemanha, com 15 horas de atraso.

Até o momento, o Boeing 757-300 defeituoso continua na Itália, e a Condor não se pronunciou sobre as possíveis causas do incidente. Porém, especialistas ouvidos pelo Aeroin suspeitam que seja o caso de "ingestão de aves pelo motor".

Assuntos Relacionados
Duas imagens de um avião em chamas, mostrando a intensidade do fogo de diferentes ângulos
Mundo

Avião com 273 passageiros tem falha na turbina e faz pouso de emergência na Itália

Aeronave envolvida no incidente é um Boeing 757-300 da companhia alemã Condor

Redação
Há 1 hora
Reprodução de manifestação contra a separação da Crimeia antes de iniciar conflito entre Ucrânia e Rússia pela região
Mundo

Entenda o que é a Crimeia, região da Ucrânia anexada pela Rússia e centro do atual conflito

No domingo (17), durante o encontro com Zelensky , Trump descartou a recuperação da ocupada Crimeia ou a entrada da Ucrânia na Otan

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Destroços de prédio após taques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington
Mundo

Ataques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington

Bombardeios atingiram Kharkiv, a segunda maior cidade do país

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Times Square
Mundo

Polícia de Nova York esvazia Times Square após ameaça de bomba

O famoso ponto turístico ficou interditado por mais de uma hora enquanto policiais examinavam um pacote suspeito

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Volodymyr Zelensky
Mundo

Zelensky diz a Trump que não cederá territórios à Rússia: 'Lutamos por nossa terra'

Presidente da Ucrânia e líderes europeus se encontram com o presidente americano nesta segunda-feira (18)

Redação
18 de Agosto de 2025
Andrónico Rodríguez, candidato das eleições na Bolívia
Mundo

Eleições na Bolívia: explosão em colégio eleitoral de candidato da oposição acirra tensão política

Na saída do local de votação, Andrónico Rodríguez foi atacado com pedras por um grupo de indivíduos

Redação
17 de Agosto de 2025
Fachada de uma rua urbana no Brooklyn, Nova York, com comércios fechados. À esquerda, há um prédio de tijolos com uma clínica médica e escada de incêndio externa. No centro e à direita, lojas com portas de metal abaixadas e uma árvore grande na calçada. Um carro preto está estacionado em frente, e uma bicicleta está presa a um poste. A cena ocorre durante o dia, com céu parcialmente nublado.
Mundo

Atiradores deixam três mortos e oito feridos em restaurante de Nova York

As vítimas são oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos

Redação
17 de Agosto de 2025
Imagem do furacão Erin, que foi classificado na categoria 5, nos Estados Unidos
Mundo

Furacão Erin é classificado como 'catastrófico de categoria 5' por especialistas

Tempestade avança em direção ao Caribe com ventos de 255 km/h

Redação e AFP
16 de Agosto de 2025
Imagem de um coelho com verrugas no rosto, causadas por um vírus
Mundo

Coelhos com 'tentáculos' chamam atenção nos EUA por anomalia causada por vírus

Vírus é transmitido por meio de pulgas e carrapatos, sendo mais comum no verão

Redação
16 de Agosto de 2025
Governo Trump ordenou a ida de 4 mil militares para águas da região da América Latina
Mundo

O que se sabe sobre o envio de militares dos EUA para a América Latina

Mais de 4 mil fuzileiros navais e marinheiros foram mobilizados para as águas da região em uma ação anunciada como de combate aos cartéis de drogas

Redação
16 de Agosto de 2025
Mundo

Putin pediu duas regiões ucranianas em troca de fim da guerra; Trump se reunirá com Zelensky

As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal The New York Times. Essa é a primeira medida concreta que se conhece após o encontro dos dois líderes

Redação
16 de Agosto de 2025
Cinco aeronaves da Força Aérea dos EUA que escoltaram o avião de Putin nos EUA
Mundo

Conheça o ‘avião militar invisível’ e mais caro do mundo usado pelos EUA

O avião controlado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos ganhou destaque após ser usado em ataque ao Irã

Redação
16 de Agosto de 2025
Reunião entre Putin e Trump no Alasca
Mundo

Reunião entre Trump e Putin termina sem acordo para cessar fogo na Ucrânia; negociações seguem

Presidente dos EUA conversou com chefes de Estado da Otan e presidente da Ucrânia após encontro com russo

Redação
16 de Agosto de 2025
De acordo com Padilha, ele soube da sanção a partir de uma mensagem enviada pela esposa
Mundo

EUA cancelam vistos da esposa e da filha do ministro da saúde: 'É uma atitude de covardia'

Em TV, ele questionou o fato de o governo Trump ter aplicado uma sanção a filha, de 10 anos, e criticou Eduardo Bolsonaro

Agência Brasil
15 de Agosto de 2025
Trump recebe Putin no Alasca para discutir cessar-fogo; Kremlin prevê reunião de até 7 horas
Mundo

Trump recebe Putin no Alasca para discutir cessar-fogo; Kremlin prevê reunião de até 7 horas

A reunião será a primeira do líder do Kremlin em solo ocidental desde antes de fevereiro de 2022

Redação
15 de Agosto de 2025
Vídeo: inundações causam destruição e deixam dezenas de mortos na Índia
Mundo

Vídeo: inundações causam destruição e deixam dezenas de mortos na Índia

Torrentes de água e lama devastaram o vilarejo de Chisoti, no Himalaia, na Caxemira indiana

Redação e AFP
15 de Agosto de 2025
Montagem lado a lado de dois homens em trajes formais olhando um para o outro com expressões sérias. À esquerda, um homem de pele bronzeada, cabelo loiro grisalho e expressão pensativa. À direita, um homem de pele clara, cabelo ralo e expressão contida, com os lábios pressionados levemente.
Mundo

Trump e Putin realizam primeiro encontro desde retorno do presidente americano à Casa Branca

Segundo o líder dos EUA, o objetivo principal do encontro no Alasca é discutir o fim da guerra na Ucrânia

Redação
15 de Agosto de 2025
Donaldo Trump de terno azul-marinho e gravata azul falando em um microfone em uma sala com decoração clássica branca. Ele está sentado à mesa com as mãos cruzadas e um copo de água à sua esquerda. Uma bandeira dos EUA está presa na lapela do paletó.
Mundo

EUA alertam grávidas brasileiras sobre veto a viagens para dar à luz e obter cidadania

Governo Trump condenou o chamado "turismo de nascimento"

Redação
15 de Agosto de 2025
Lutador de jiu-jitsu brasileiro ao ladro do ladrão
Mundo

Saiba quem é lutador de jiu-jitsu brasileiro que viralizou ao capturar criminoso em Barcelona

A dupla Gabriel e Gustavo Galindo estão em Barcelona, na Espanha de férias

Redação
14 de Agosto de 2025
Imagem de dois turistas que morreram após comer sanduíche de brócolis na Itália
Mundo

Duas pessoas morrem após comer sanduíche de brócolis na Itália

As autópsias foram iniciadas na última terça-feira (12)

Redação
13 de Agosto de 2025