Avião com 273 passageiros tem falha na turbina e faz pouso de emergência na Itália

Uma aeronave com 273 passageiros a bordo rumo à Alemanha precisou fazer um pouso de emergência em Brindisi, na Itália, após apresentar uma falha na turbina direita. O caso aconteceu na tarde do último sábado (16).

O avião envolvido no incidente foi um Boeing 757-300 da companhia alemã Condor. Pouco depois da decolagem, em Cofru, na Grécia, a tripulação percebeu que o motor apresentava falhas. Em um vídeo gravado por testemunhas, é possível ver a turbina direita da aeronave com focos de fogo.

Veja também Mundo Ataques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington Mundo Polícia de Nova York esvazia Times Square após ameaça de bomba

Segundo informações do portal especializado Aeroin, o motor foi desligado quando o avião estava a 8 mil pés de altura. Devido à proximidade com a Itália, a aeronave foi direcionada para o aeroporto de Brindisi, onde pousou com segurança após 30 minutos no ar.

Na manhã do domingo (17), outro Boeing 757-30, registrado como D-ABOI, levou os passageiros com segurança para o destino original, em Düsseldorf, na Alemanha, com 15 horas de atraso.

Até o momento, o Boeing 757-300 defeituoso continua na Itália, e a Condor não se pronunciou sobre as possíveis causas do incidente. Porém, especialistas ouvidos pelo Aeroin suspeitam que seja o caso de "ingestão de aves pelo motor".