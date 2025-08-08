Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília por suposta ameaça de bomba
Apesar do susto, a PF descartou a presença de material explosivo na aeronave
Um avião da Azul Linhas Aéreas com destino a Campinas (SP) precisou fazer um pouso de emergência em Brasília, na noite dessa quinta-feira (7). Segundo apuração da TV Globo, a decisão foi motivada devido a uma suposta ameaça de bomba.
Apesar do susto, uma varredura antibomba realizada pela Polícia Federal (PF) não constatou a presença de material explosivo. Conforme a emissora, os 170 passageiros aterrissaram em segurança.
Informações da plataforma FlighRadar apontam que o voo partiu de São Luís (MA) às 18h05, com previsão para chegar em Campinas às 21h30. Devido ao imprevisto, o desvio para Brasília aconteceu às 20h08, com o pouso registrado às 20h49.
Em nota ao g1, a PF afirmou que vai investigar a origem e as circunstâncias da ameaça. Já a Azul disse que vai prover "todo o suporte necessário" para o prosseguimento da operação. "A companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul", completou.