Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília por suposta ameaça de bomba

Apesar do susto, a PF descartou a presença de material explosivo na aeronave

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:23)
País
Aeroporto com várias aeronaves da TAM Linhas Aéreas estacionadas em frente ao terminal, visto de cima em uma manhã ensolarada.
Legenda: Voo vinha de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP)
Foto: Divulgação

Um avião da Azul Linhas Aéreas com destino a Campinas (SP) precisou fazer um pouso de emergência em Brasília, na noite dessa quinta-feira (7). Segundo apuração da TV Globo, a decisão foi motivada devido a uma suposta ameaça de bomba.

Apesar do susto, uma varredura antibomba realizada pela Polícia Federal (PF) não constatou a presença de material explosivo. Conforme a emissora, os 170 passageiros aterrissaram em segurança.

teaser image
País

Funcionário se confunde e escreve 'PRAE' em vez de 'PARE' em obra de trânsito em Cuiabá

teaser image
País

Empresário agride mulher com sequência de cotoveladas e socos em elevador no Distrito Federal

Informações da plataforma FlighRadar apontam que o voo partiu de São Luís (MA) às 18h05, com previsão para chegar em Campinas às 21h30. Devido ao imprevisto, o desvio para Brasília aconteceu às 20h08, com o pouso registrado às 20h49.

Em nota ao g1, a PF afirmou que vai investigar a origem e as circunstâncias da ameaça. Já a Azul disse que vai prover "todo o suporte necessário" para o prosseguimento da operação. "A companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul", completou.

