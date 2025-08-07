Funcionário se confunde e escreve 'PRAE' em vez de 'PARE' em obra de trânsito em Cuiabá

Um trabalhador se confundiu e escreveu "PRAE" ao invés da palavra "PARE" em uma obra de sinalização de trânsito na Rua Nova Europa, no bairro Jardim Presidente I, em Cuiabá (MT). O funcionário ficou responsável por fazer a pintura no asfalto nessa quarta-feira (6), mas acabou errando a escrita da palavra.

Na foto, é possível ver a sinalização na rua com as letras trocadas, o que gerou uma confusão entre os moradores. O caso logo ganhou repercussão também nas redes sociais.

Conforme informações do portal g1, uma equipe da Prefeitura de Cuiabá foi enviada ao local para corrigir o erro nesta quinta-feira (7).

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras declarou que a sinalização era de responsabilidade de uma empresa terceirizada, que já faz serviços viários na capital.

"O erro ortográfico foi identificado nesta quarta-feira (6), no mesmo dia em que o serviço foi realizado, e as providências para a correção foram tomadas", afirmou o órgão.