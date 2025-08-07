Casal é encontrado morto após queda de carro em penhasco de 400 metros no Espírito Santo

Marcone da Silva Cardoso, de 26 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42, morreram após o carro em que estavam cair do alto da rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante (ES), na Região Serrana do Espírito Santo, nessa segunda-feira (4). O casal de namorados teria despencado de um paredão de 400 metros e sido ejetado do veículo.

Segundo informações do portal Metrópoles, os corpos foram encontrados sem roupas. O irmão de Marcone afirmou que o casal teria saído para namorar. Eles estavam juntos há cerca de seis meses.

A Polícia Militar informou que foi acionada por um caseiro, que avistou o veículo ao passar pelo local durante a manhã. A testemunha disse ter ouvido um barulho na madrugada, por volta das 2h20, mas que não viu nada por estar muito escuro.

Os agentes policiais realizaram buscas no local e encontraram um corpo, de sexo masculino, na base de uma pedra, e partes do carro espalhadas na vegetação.

Por se tratar de um terreno muito íngreme, o Corpo de Bombeiros precisou fazer uma trilha para encontrar o corpo de Adriana durante a operação. O veículo ficou totalmente destruído.

A polícia investiga a circunstância da queda, e os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, e, posteriormente, liberados para os familiares.