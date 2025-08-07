Aluna perde controle do carro em tentativa de baliza e invade autoescola no Paraná
A cena foi flagrada por uma câmera de segurança do local
Uma aluna de autoescola perdeu o controle do veículo e invadiu o estabelecimento com o carro em Mamborê, no Paraná, na tarde da última segunda-feira (5), conforme informações do g1. A cena foi flagrada por uma câmera de segurança do local e mostra quando a condutora espera no carro para uma aula de baliza, mas em seguida acaba avançando repentinamente para a direita, derrubando as portas de vidro da autoescola. O instrutor, que neste momento está fora do carro, ainda tenta entrar no veículo em movimento para impedir o acidente, mas não consegue. O estabelecimento informou que a aluna não ficou ferida e o instrutor teve algumas escoriações.
