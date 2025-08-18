Ataques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington

O governo ucraniano relatou que ao menos 14 pessoas morreram na Ucrânia nesta segunda-feira (18) em bombardeios russos. Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, sete pessoas morreram e 23 ficaram feridas, informou o governador regional, Oleg Sinegubov, no Telegram.

Os ataques ocorreram poucas horas antes de uma reunião entre os presidentes estadunidense, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky, como parte dos esforços para encontrar uma solução para o conflito.

Na região de Zaporizhzhia (sul), três pessoas morreram e 30 ficaram feridas nos bombardeios, segundo o governador regional, Ivan Fedorov. Já na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, foram registrados quarto mortos e sete feridos. Essa área concentra os combates, segundo a Procuradoria regional.

Além disso, alguns ataques ainda atingiram as cidades de Dobropillia e Kostiantynivka, próximas a um recente avanço de tropas russas na linha de frente.

Crítica da Ucrânia

O presidente ucraniano denunciou um "ataque demonstrativo e cínico" por parte da Rússia, que "sabe que hoje acontece uma reunião sobre o fim da guerra em Washington".

"Putin cometerá assassinatos para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, assim como para humilhar os esforços diplomáticos", denunciou Zelensky no Facebook. Ele pediu que a Rússia "não seja recompensada por sua participação nesta guerra".

Volodimir Zelensky deve se reunir com seu homólogo estadunidense, Donald Trump, em Washington nesta segunda-feira (18) para discutir uma possível solução para o conflito.