Putin pediu duas regiões ucranianas em troca de fim da guerra; Trump se reunirá com Zelensky

O presidente russo, Vladimir Putin, no encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria proposto ficar com dois dos territórios ucranianos atualmente ocupados pela Rússia - Donetsk e Lugansk - , no leste da Ucrânia, em troca do fim da guerra.

As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal "The New York Times", com base em fontes das negociações. A oferta foi feita por Putin a Trump na sexta-feira (15).

A reunião entre Putin e Trump terminou sem um acordo de cessar-fogo nem propostas oficiais. Essa oferta noticiada pela Reuters e pelo The New York Times é a primeira medida concreta que se conhece após o encontro.

Segundo as reportagens, a Rússia abdicaria de todas as outras regiões que atualmente ocupa militarmente na Ucrânia, cerca de 20% do total do território ucraniano. Em contrapartida, o governo ucraniano teria de aceitar que os distritos de Donetsk e Lugansk se tornem parte da Rússia.

Juntos, os dois distritos compõem a região do Donbass, no leste da Ucrânia e na fronteira com o sudoeste da Rússia Nessa área fica o maior movimento de separatista pró-Rússia da Ucrânia.

Região já era reivindicada

Antes da guerra, Putin já reivindicava a região, sob a alegativa de que a área é parte de terras ancestrais ucranianas que integrariam originalmente o território russo.

Já em 2022, três dias antes de a guerra na Ucrânia começar, Putin assinou um decreto reconhecendo o Donbass como territórios independentes.

Reunião com Zelensky

O governo ucraniano não se pronunciou ainda sobre a suposta proposta de Putin. Mas Zelensky tem dito que não abrirá mão de nenhum território ucraniano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou neste sábado (16) de "ótimo" e "bem-sucedido" o encontro que teve na sexta-feira (15) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Em postagem nas redes sociais, Trump confirmou uma reunião bilateral com Zelensky na segunda-feira (18) na Casa Branca. O anúncio também foi feito pelo presidente ucraniano na madrugada deste sábado (16).

A reunião, segundo os dois lados, abordará os próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia, depois de o encontro entre norte-americano e Putin terminar sem acordo.