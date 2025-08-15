Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Trump e Putin realizam primeiro encontro desde retorno do presidente americano à Casa Branca

Segundo o líder dos EUA, o objetivo principal do encontro no Alasca é discutir o fim da guerra na Ucrânia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Montagem lado a lado de dois homens em trajes formais olhando um para o outro com expressões sérias. À esquerda, um homem de pele bronzeada, cabelo loiro grisalho e expressão pensativa. À direita, um homem de pele clara, cabelo ralo e expressão contida, com os lábios pressionados levemente.
Legenda: A reunião contará apenas com a presença dos dois presidentes e de seus intérpretes.
Foto: Brendan SMIALOWSKI and Maxim Shemetov / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta-feira (15) em Anchorage, no Alasca, no primeiro encontro presencial entre os líderes desde o retorno de Trump à Casa Branca.

A reunião está marcada para as 16h30, no horário de Brasília, e contará apenas com a presença dos dois presidentes e de seus intérpretes. Paralelamente, as delegações russa e americana participarão de um almoço de trabalho. Às 20h30, Trump e Putin devem conceder uma coletiva de imprensa conjunta.

Veja também

teaser image
Mundo

Mulher mantida em regime de escravidão pelo marido e filhos por 20 anos é resgatada na Argentina

teaser image
Mundo

Saiba quem é lutador de jiu-jitsu brasileiro que viralizou ao capturar criminoso em Barcelona

Segundo Trump, o objetivo principal do encontro é avançar em direção ao fim da guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022. O presidente americano afirmou que, caso a conversa seja produtiva, poderá propor uma reunião trilateral com Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Trump também declarou que a cúpula no Alasca servirá como preparação para um possível segundo encontro. Embora tenha manifestado confiança de que Putin deseja um acordo, advertiu que a Rússia enfrentará “consequências muito severas” caso não concorde em encerrar o conflito.

A Casa Branca informou que o encontro foi solicitado pelo Kremlin, após ameaças de Washington de impor tarifas e sanções secundárias contra Moscou. O governo americano descreveu a reunião como um “exercício de escuta”.

Além da guerra

Do lado russo, autoridades afirmam que a pauta vai além da guerra na Ucrânia e incluirá temas como cooperação econômica, tecnológica e espacial. Um assessor do Kremlin destacou o “enorme potencial econômico não explorado” entre os dois países.

O negociador russo Kirill Dmitriev, que participa das conversas entre as delegações, disse à CNN que a reunião é uma “chance de redefinir as relações entre EUA e Rússia”. Putin também indicou que pretende discutir um novo acordo de controle de armas nucleares, já que o Novo Tratado START expira em fevereiro de 2026.

A repercussão do encontro também chegou à Europa. Nesta semana, Zelensky participou de uma videoconferência com Trump, a partir de Berlim, ao lado de líderes de países como Finlândia, França, Reino Unido, Itália e Polônia, além de representantes da União Europeia e do secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Na conversa, Zelensky reforçou a necessidade de “exercer pressão sobre a Rússia em prol de uma paz justa”. Fontes europeias próximas às negociações disseram que a prioridade do bloco é garantir um acordo que preserve a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

Por que no Alasca?

Inicialmente, cogitou-se realizar a reunião nos Emirados Árabes Unidos, mas a escolha recaiu sobre o Alasca. O estado é o território americano mais próximo da Rússia, separado apenas pelo Estreito de Bering, o que, segundo Moscou, torna a logística mais viável.

Aspectos históricos também influenciaram a decisão. O Alasca pertenceu ao Império Russo até 1867 e foi incorporado oficialmente aos EUA em 1959. A cidade de Anchorage abriga a base militar Elmendorf-Richardson, ponto estratégico dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e símbolo de seu poderio militar.

A escolha do local ainda leva em conta o fato de que Putin é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra na Ucrânia.

Como os Estados Unidos não são signatários do TPI, o líder russo não corre risco de detenção em território americano.

Para viabilizar a viagem, o Departamento do Tesouro dos EUA suspendeu temporariamente algumas sanções contra a Rússia, permitindo que Putin e sua comitiva desembarquem no Alasca para o encontro.

 

Assuntos Relacionados
Montagem lado a lado de dois homens em trajes formais olhando um para o outro com expressões sérias. À esquerda, um homem de pele bronzeada, cabelo loiro grisalho e expressão pensativa. À direita, um homem de pele clara, cabelo ralo e expressão contida, com os lábios pressionados levemente.
Mundo

Trump e Putin realizam primeiro encontro desde retorno do presidente americano à Casa Branca

Segundo o líder dos EUA, o objetivo principal do encontro no Alasca é discutir o fim da guerra na Ucrânia

Redação
Há 54 minutos
Donaldo Trump de terno azul-marinho e gravata azul falando em um microfone em uma sala com decoração clássica branca. Ele está sentado à mesa com as mãos cruzadas e um copo de água à sua esquerda. Uma bandeira dos EUA está presa na lapela do paletó.
Mundo

EUA alertam grávidas brasileiras sobre veto a viagens para dar à luz e obter cidadania

Governo Trump condenou o chamado "turismo de nascimento"

Redação
Há 2 horas
Lutador de jiu-jitsu brasileiro ao ladro do ladrão
Mundo

Saiba quem é lutador de jiu-jitsu brasileiro que viralizou ao capturar criminoso em Barcelona

A dupla Gabriel e Gustavo Galindo estão em Barcelona, na Espanha de férias

Redação
14 de Agosto de 2025
Imagem de dois turistas que morreram após comer sanduíche de brócolis na Itália
Mundo

Duas pessoas morrem após comer sanduíche de brócolis na Itália

As autópsias foram iniciadas na última terça-feira (12)

Redação
13 de Agosto de 2025
Imagem mostra mulher de meia-idade sofrendo com violência doméstica, com hematomas nos olhos, sentada no chão de casa, ilustrando caso de argentina resgatada após 20 anos sendo mantida como escrava por marido e filhos
Mundo

Mulher mantida em regime de escravidão pelo marido e filhos por 20 anos é resgatada na Argentina

Vítima foi encontrada em estado de choque, apresentando deterioração física extrema e desnutrição

Redação
12 de Agosto de 2025
Captura de tela de protesto de ativistas contra a guerra em Gaza, durante transmissão do Big Brother Brasil
Mundo

Transmissão do Big Brother Israel é invadida por ativistas que pedem por cessar-fogo em Gaza; veja

Ativista pediram o fim da guerra e denunciaram fome e mortes em Gaza

Redação
11 de Agosto de 2025
Karla Estrella
Mundo

Mexicana é condenada a se desculpar durante 30 dias por criticar políticos nas redes sociais

Dona de casa acusou presidente da Câmara de Deputados de nepotismo

Redação e AFP
11 de Agosto de 2025
Miguel Uribe, senador de oposição e um dos favoritos na corrida eleitoral, foi baleado na cabeça em junho durante discurso em evento em Bogotá
Mundo

Morre Miguel Uribe, pré-candidato presidencial baleado na Colômbia há dois meses

O estado de saúde do político se agravou no sábado

AFP
11 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa em situação de rua dormindo em banco de praça em Washington, nos Estados Unidos, ilustrando fala de Trump que pediu às pessoas sem teto para deixar Washington.
Mundo

Trump pede para pessoas 'sem teto' saírem 'imediatamente' de Washington

Dados oficiais apontam que a capital dos Estados Unidos tinha mais de 5,6 mil cidadãos em situação de rua em 2024

Redação e AFP
11 de Agosto de 2025
Foto que contém mulher empunhando cartazes com protesto direcionado à guerra de Israel contra o Hamas
Mundo

Em nova reunião do Conselho de Segurança, ONU e países criticam novo plano militar de Israel

Controlar a Cidade de Gaza foi um dos objetivos anunciados pelo premiê israelense, Benjamin Netanyahu

Redação e AFP
10 de Agosto de 2025
Foto que contém Anas al-Sharif, jornalista morto em bombardeio em Gaza
Mundo

Pelo menos quatro jornalistas do Al Jazeera são mortos em Gaza após bombardeio de Israel

Governo israelense alega que um dos profissionais da imprensa era "terrorista"

Redação e AFP
10 de Agosto de 2025
Foto que contém Donald Trump e Benjamin Netanyahu
Mundo

Netanyahu liga para Trump para discutir controle de Gaza por Israel

Primeiro-ministro israelense anunciou que o plano do País é tomar o controle da cidade, historicamente ocupada por palestinos

Redação
10 de Agosto de 2025
Foto que contém homens fardados empunhando fuzis no Equador
Mundo

Tiroteio no Equador deixa pelo menos oito mortos; irmão de prefeito é uma das vítimas

Chacina aconteceu no entorno de uma boate no interior do País

Redação e AFP
10 de Agosto de 2025
Cena de um cruzamento movimentado na cidade com veículos, policiais e pedestres durante o dia, destacando a presença de um carro policial nas ruas.
Mundo

Tiroteio deixa três pessoas feridas em Nova York, nos EUA; suspeito de 17 anos foi preso

Vítimas foram levadas ao hospital e não correm risco de morte

Redação
09 de Agosto de 2025
Imagem de Donald Trump e Vladimir Putin para matéria sobre Trump anunciar encontro com Putin no Alasca para discutir guerra na Ucrânia
Mundo

Trump anuncia encontro com Putin no Alasca para discutir guerra na Ucrânia em 15 de agosto

Estados Unidos irá debater sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Imagem de Jim Lovell, astronauta e comandante da Apollo 13, que morreu aos 97 anos
Mundo

Morre Jim Lovell, astronauta e comandante da Apollo 13, aos 97 anos

Astronauta ajudou tripulação a retornar em segurança para a Terra

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Donald Trump de terno azul sentado atrás de mesa. Imagem usada em matéria sobre presidente norte-americano ordenar ações militares contra cartéis na América Latina
Mundo

Trump ordena ação militar contra cartéis de drogas da América Latina, revela NYT

Veículos americanos afirmam que Trump assinou em sigilo um decreto para ir mais longe

AFP
08 de Agosto de 2025
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza
Mundo

Pacote anti-imigração de Portugal que afeta milhares de brasileiros é vetado por tribunal

Medida afetaria milhares de imigrantes, incluindo cerca de 600 mil brasileiros que vivem no país

Redação
08 de Agosto de 2025
Policiais da U.S. Border Patrol em ação, usando coletes e uniformes táticos, durante uma operação na fronteira dos Estados Unidos.
Mundo

Policiais nos EUA se escondem em caminhão e prendem grupo de imigrantes; veja vídeo

Ação ocorreu mesmo com uma ordem judicial que limita operações policiais sem provas suficientes

Redação
08 de Agosto de 2025
Incêndio
Mundo

Incêndio florestal obriga retirada de 2,7 mil moradores ao norte de Los Angeles

Cerca de 400 bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025