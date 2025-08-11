Diário do Nordeste
Trump pede para pessoas 'sem teto' saírem 'imediatamente' de Washington

Dados oficiais apontam que a capital dos Estados Unidos tinha mais de 5,6 mil cidadão em situação de rua em 2024

Escrito por
e
(Atualizado às 08:20)
Mundo
Imagem mostra pessoa em situação de rua dormindo em banco de praça em Washington, nos Estados Unidos, ilustrando fala de Trump que pediu às pessoas sem teto para deixar Washington.
Legenda: Republicano deve apresentar plano para tornar a cidade americana "mais segura e bonita do que nunca"
Foto: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação nesse domingo (10) solicitando que pessoas em situação de rua deixem Washington "imediatamente". Segundo ele, o governo oferecerá abrigo ao grupo, mas longe da Capital.   

Nesta segunda-feira (11), o político republicano deve realizar uma coletiva de imprensa para apresentar seu plano para tornar a cidade americana "mais segura e bonita do que nunca".

"As pessoas sem-teto devem sair, IMEDIATAMENTE. Nós lhes daremos abrigo, mas LONGE da capital", escreveu ele em sua plataforma Truth Social.

Na ocasião, ele ainda se dirigiu aos "criminosos" que residem na metrópole: "Vocês não precisam ir embora. Vamos colocá-los na prisão, onde pertencem", prometeu. 

Segundo o relatório anual do Departamento de Habitação, em 2024, Washington tinha mais de 5,6 mil pessoas em situação de rua, ocupando o 15º lugar entre as principais cidades dos Estados Unidos nesse aspecto.

Desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, Trump ameaçou várias vezes colocar Washington, que possui um estatuto especial, sob controle federal.

