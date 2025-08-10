Em nova reunião do Conselho de Segurança, ONU e países criticam novo plano militar de Israel

O Conselho de Segurança da ONU realizou, neste domingo (10), uma reunião de emergência para abordar o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza, criticado por vários países, que advertem que a medida não acabará com os problemas da população local.

O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que o exército israelense se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza, com o objetivo de derrotar o Hamas e libertar os reféns nas mãos do grupo islamista palestino.

"Se estes planos forem implementados, provavelmente desencadearão outra calamidade em Gaza, com repercussões em toda a região e mais deslocamentos forçados, assassinatos e destruição", disse Miroslav Jenca, secretário-geral adjunto da ONU, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) informou que 98 crianças morreram de desnutrição aguda desde o início do conflito, em outubro de 2023, 37 delas desde julho, segundo as autoridades de Gaza.

"Esta já não é uma crise de fome iminente, isto é fome, pura e simples", afirmou o diretor de coordenação da OCHA, Ramesh Rajasingham.

O embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, disse, neste domingo, que "mais de dois milhões de vítimas estão sofrendo uma agonia insuportável", qualificou os planos de Israel para a Cidade de Gaza como "ilegais e imorais" e pediu que seja permitida a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza.

O primeiro-ministro israelense anunciou, neste domingo, durante uma coletiva de imprensa, um plano para autorizar que jornalistas estrangeiros trabalhem dentro de Gaza, acompanhados pelo exército israelense.

Benjamin Netanyahu declarou que o plano aprovado pelo gabinete de segurança de seu país para controlar a Cidade de Gaza é "a melhor forma de acabar com a guerra e a melhor forma de terminá-la rápido". Ele reafirmou que o objetivo do plano "não é ocupar Gaza".

Países pedem sanções contra Israel

O Reino Unido, aliado próximo de Israel que, no entanto, impulsionou esta reunião emergencial sobre a crise, junto com Dinamarca, Grécia, França e Eslovênia, alertou que o plano israelense pode prolongar o conflito.

"Só aprofundará o sofrimento dos civis palestinos em Gaza. Este não é um caminho para a solução. É um caminho para mais derramamento de sangue", disse o embaixador adjunto britânico na ONU, James Kariuki.

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, classificou o plano israelense como "profundamente preocupante, dada a já grave situação humanitária e de saúde ao longo da Faixa".

"Uma escalada militar adicional representa um risco maior para as crianças, em termos de desnutrição e acesso à saúde", acrescentou no X.

Do lado de fora da sede da ONU em Nova York, um protesto pediu o fim do conflito e das hostilidades. Os Estados Unidos, que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com direito ao veto, acusaram os países que apoiaram a reunião deste domingo de "prorrogar ativamente a guerra, ao difundir mentiras sobre Israel".

"Israel tem o direito de decidir o que é necessário para sua segurança e que medidas são apropriadas para pôr fim à ameaça que o Hamas representa", proclamou a representante dos Estados Unidos na ONU, Dorothy Shea.

O embaixador adjunto de Israel na ONU, Jonathan Miller, declarou que "não se deve exercer pressão sobre Israel, que sofreu o ataque mais horrendo contra o povo judeu desde o Holocausto, mas sobre o Hamas".

O embaixador da Argélia, Amar Bendjama, por sua vez, pediu sanções contra Israel em resposta ao seu plano para Gaza. "Chegou a hora de impor sanções ao inimigo da humanidade", afirmou.

"Se fosse outro país, já teriam imposto sanções há muito tempo", disse o embaixador palestino, Riyad Mansour.

Israel tem ofensiva mais forte em Gaza

O anúncio do plano de Netanyahu suscitou o horror das famílias dos reféns sequestrados durante o ataque sangrento do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que o veem como uma sentença de morte aos seus entes queridos.

O Hamas advertiu que a nova ofensiva terminaria com seu "sacrifício". A extrema-direita israelense também critica Netanyahu, mas por não ir além da Cidade de Gaza.

"É possível alcançar a vitória. Quero toda a Faixa de Gaza, a transferência [de sua população] e a colonização", afirmou o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Neste domingo, na Faixa de Gaza, o exército israelense matou pelo menos 27 pessoas, entre elas 11 atingidas por disparos enquanto aguardavam a distribuição de alimentos, afirmou a Defesa Civil do território palestino.

O ataque do Hamas a Israel, em outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza, causou a morte de cerca de 1,2 mil pessoas do lado israelense, civis na maioria, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais.

A operação de retaliação de Israel em Gaza já deixou mais de 61,3 mil mortos, majoritariamente civis, mulheres e crianças, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.