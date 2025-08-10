Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Netanyahu liga para Trump para discutir controle de Gaza por Israel

Primeiro-ministro israelense anunciou que o plano do País é tomar o controle da cidade, historicamente ocupada por palestinos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Foto que contém Donald Trump e Benjamin Netanyahu
Legenda: Donald Trump e Benjamin Netanyahu têm relação próxima
Foto: Brendan Smialowski/AFP

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou neste domingo (10) que o premiê do País ligou para Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, para tratar sobre os novos planos da ofensiva israelense sobre a Faixa de Gaza.

"Os dois discutiram os planos de Israel para assumir o controle dos redutos restantes do Hamas em Gaza para pôr fim à guerra, garantindo a libertação dos reféns e derrotando o Hamas", declarou o gabinete.

A ligação ocorreu horas depois de Netanyahu afirmar para jornalistas que o plano para o controle da Cidade de Gaza será colocado em prática "muito em breve". As informações são do portal g1.

O premiê de Israel argumentou que a intensificação da campanha militar em Gaza é em virtude da recusa do Hamas em aceitar os termos de um cessar-fogo assinado em janeiro deste ano. Netanyahu garante que não quer ocupar o território da cidade, mas entregá-lo para um governo civil não filiado ao Hamas ou à Autoridade Palestina.

Veja também

teaser image
Mundo

Trump anuncia encontro com Putin no Alasca para discutir guerra na Ucrânia em 15 de agosto

teaser image
Mundo

Tiroteio deixa três pessoas feridas em Nova York, nos EUA; suspeito de 17 anos foi preso

Protestos contra ofensiva se multiplicam em Israel

Na capital israelense, Tel Aviv, mais de 100 mil pessoas foram as ruas protestar contra a expansão da ofensiva militar do governo de Netanyahu. Os manifestantes pediam um acordo por libertação imediata de aproximadamente 50 reféns ainda em poder do Hamas.

As pesquisas de opinião pública evidenciam que a ampla maioria da população israelense é favorável ao fim imediato da guerra como forma de garantir a soltura dos sequestrados. 

No mundo, a situação é de forte pressão contra a ofensiva do primeiro-ministro israelense. A Organização das Nações Unidas (ONU) e aliados europeus estão tecendo críticas ao premiê, solicitando que o plano não seja posto em prática. O Conselho de Segurança da ONU realizou duas reuniões de emergência neste fim de semana para discutir a questão.

Sobre os relatos de fome em Gaza, que atingiu, segundo a ONU, os níveis mais graves, Netanyahu falou que Israel "gostaria" de abrir mais corredores humanitários. Caso isso ocorra, no entanto, jornalistas estrangeiros não poderão entrar na região - o que poderá ser feito somente sobre autorização explícita das Forças de Defesa de Israel (IDF).

Questionado sobre a crise humanitária, com a fome atingindo o nível mais grave segundo a ONU, Netanyahu disse que Israel "gostaria" de abrir mais corredores de ajuda humanitária, mas afirmou que jornalistas estrangeiros não poderão entrar na região sem autorização explícita das Forças de Defesa de Israel (IDF).

Assuntos Relacionados
Foto que contém Donald Trump e Benjamin Netanyahu
Mundo

Netanyahu liga para Trump para discutir controle de Gaza por Israel

Primeiro-ministro israelense anunciou que o plano do País é tomar o controle da cidade, historicamente ocupada por palestinos

Redação
Há 1 hora
Foto que contém homens fardados empunhando fuzis no Equador
Mundo

Tiroteio no Equador deixa pelo menos oito mortos; irmão de prefeito é uma das vítimas

Chacina aconteceu no entorno de uma boate no interior do País

Redação e AFP
10 de Agosto de 2025
Cena de um cruzamento movimentado na cidade com veículos, policiais e pedestres durante o dia, destacando a presença de um carro policial nas ruas.
Mundo

Tiroteio deixa três pessoas feridas em Nova York, nos EUA; suspeito de 17 anos foi preso

Vítimas foram levadas ao hospital e não correm risco de morte

Redação
09 de Agosto de 2025
Imagem de Donald Trump e Vladimir Putin para matéria sobre Trump anunciar encontro com Putin no Alasca para discutir guerra na Ucrânia
Mundo

Trump anuncia encontro com Putin no Alasca para discutir guerra na Ucrânia em 15 de agosto

Estados Unidos irá debater sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Imagem de Jim Lovell, astronauta e comandante da Apollo 13, que morreu aos 97 anos
Mundo

Morre Jim Lovell, astronauta e comandante da Apollo 13, aos 97 anos

Astronauta ajudou tripulação a retornar em segurança para a Terra

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Donald Trump de terno azul sentado atrás de mesa. Imagem usada em matéria sobre presidente norte-americano ordenar ações militares contra cartéis na América Latina
Mundo

Trump ordena ação militar contra cartéis de drogas da América Latina, revela NYT

Veículos americanos afirmam que Trump assinou em sigilo um decreto para ir mais longe

AFP
08 de Agosto de 2025
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza
Mundo

Pacote anti-imigração de Portugal que afeta milhares de brasileiros é vetado por tribunal

Medida afetaria milhares de imigrantes, incluindo cerca de 600 mil brasileiros que vivem no país

Redação
08 de Agosto de 2025
Policiais da U.S. Border Patrol em ação, usando coletes e uniformes táticos, durante uma operação na fronteira dos Estados Unidos.
Mundo

Policiais nos EUA se escondem em caminhão e prendem grupo de imigrantes; veja vídeo

Ação ocorreu mesmo com uma ordem judicial que limita operações policiais sem provas suficientes

Redação
08 de Agosto de 2025
Incêndio
Mundo

Incêndio florestal obriga retirada de 2,7 mil moradores ao norte de Los Angeles

Cerca de 400 bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Imagem de uma cidade destruída por um desastre, com prédios parcialmente colapsados e tutores de emergência no local, refletindo uma situação de calamidade.
Mundo

'A guerra em Gaza precisa acabar agora', pede ONU em comunicado a Israel

Comunicado faz referência à recente decisão de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza

Paulo Roberto Maciel* e AFP
08 de Agosto de 2025
Montagem com fotos dos presidentes dos EUA e da Rússia, Trump e Putin
Mundo

Rússia anuncia encontro de Putin e Trump em breve: 'Iniciando os preparativos'

O presidente dos EUA já declarou oficialmente o objetivo de encerrar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia

Redação
07 de Agosto de 2025
Donald Trump para matéria sobre Trump anuncia tarifa de 100% sobre semicondutores e chips de computadores
Mundo

Trump anuncia tarifa de 100% sobre semicondutores e chips de computadores

Ainda não há informações de quando nova medida entrará em vigor

Redação e AFP
06 de Agosto de 2025
Centro atingido por ataques russos
Mundo

Novos ataques russos na Ucrânia deixam dois mortos e 12 feridos

Entre os feridos estão duas crianças, uma delas em estado grave

Redação
06 de Agosto de 2025
Vítima de agressão em meio a tripulação do voo e agressor
Mundo

Passageiro de voo tem crise de pânico e é agredido com tapa por desconhecido na Índia; veja vídeo

Homem realizava viagem para visitar o pai, diagnosticado com câncer

Redação
06 de Agosto de 2025
Incêndio no Sul da França
Mundo

Incêndio florestal no Sul da França queima 11 mil hectares e deixa um morto

Quase 1.500 bombeiros foram mobilizados e sete sofreram ferimentos leves

Redação e AFP
06 de Agosto de 2025
Faixa de Gaza central
Mundo

Caminhão de ajuda humanitária tomba e mata 20 pessoas em Gaza

O veículo tombou sobre uma multidão no território palestino, nesta quarta-feira (6)

Redação e AFP
06 de Agosto de 2025
Príncipe Harry caminhando ao lado de seguranças
Mundo

Justiça absolve príncipe Harry de acusações de assédio em sua ONG na África

Em um comunicado publicado em abril, o príncipe Harry alegou que as acusações eram 'mentiras'

AFP
06 de Agosto de 2025
Submersível Titan
Mundo

Submarino Titan implodiu por 'grave falha de segurança', diz relatório final

Investigadores não pediram abertura de processo criminal contra a empresa, pois ela não se encontra mais em atividade

Redação
05 de Agosto de 2025
foto de crianças na faixa de Gaza
Mundo

Mais de 100 crianças de Gaza aguardam transferência para tratamento médico no Reino Unido

Novo esquema anunciado pelo governo britânico negocia a evacuação das vítimas

Redação
05 de Agosto de 2025
Donald Trump
Mundo

Trump afirma que não deve tentar a reeleição

Possibilidade de um terceiro mandato presidencial é vetada pela Constituição dos Estados Unidos

Redação
05 de Agosto de 2025