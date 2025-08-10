Netanyahu liga para Trump para discutir controle de Gaza por Israel

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou neste domingo (10) que o premiê do País ligou para Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, para tratar sobre os novos planos da ofensiva israelense sobre a Faixa de Gaza.

"Os dois discutiram os planos de Israel para assumir o controle dos redutos restantes do Hamas em Gaza para pôr fim à guerra, garantindo a libertação dos reféns e derrotando o Hamas", declarou o gabinete.

A ligação ocorreu horas depois de Netanyahu afirmar para jornalistas que o plano para o controle da Cidade de Gaza será colocado em prática "muito em breve". As informações são do portal g1.

O premiê de Israel argumentou que a intensificação da campanha militar em Gaza é em virtude da recusa do Hamas em aceitar os termos de um cessar-fogo assinado em janeiro deste ano. Netanyahu garante que não quer ocupar o território da cidade, mas entregá-lo para um governo civil não filiado ao Hamas ou à Autoridade Palestina.

Protestos contra ofensiva se multiplicam em Israel

Na capital israelense, Tel Aviv, mais de 100 mil pessoas foram as ruas protestar contra a expansão da ofensiva militar do governo de Netanyahu. Os manifestantes pediam um acordo por libertação imediata de aproximadamente 50 reféns ainda em poder do Hamas.

As pesquisas de opinião pública evidenciam que a ampla maioria da população israelense é favorável ao fim imediato da guerra como forma de garantir a soltura dos sequestrados.

No mundo, a situação é de forte pressão contra a ofensiva do primeiro-ministro israelense. A Organização das Nações Unidas (ONU) e aliados europeus estão tecendo críticas ao premiê, solicitando que o plano não seja posto em prática. O Conselho de Segurança da ONU realizou duas reuniões de emergência neste fim de semana para discutir a questão.

Sobre os relatos de fome em Gaza, que atingiu, segundo a ONU, os níveis mais graves, Netanyahu falou que Israel "gostaria" de abrir mais corredores humanitários. Caso isso ocorra, no entanto, jornalistas estrangeiros não poderão entrar na região - o que poderá ser feito somente sobre autorização explícita das Forças de Defesa de Israel (IDF).

