Tiroteio deixa três pessoas feridas em Nova York, nos EUA; suspeito de 17 anos foi preso

Três pessoas ficaram feridas durante um tiroteio no centro da Times Square, em Nova Yrk, nos Estados Unidos, neste sábado (9). Segundo a emissora NBC News, a ocorrência foi registrada às 1h20 da madrugada (2h20, no horário de Brasília).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram as pessoas correndo assustadas enquanto as autoridades tentam encontrar a origem dos disparos.

As vítimas são uma mulher de 18 anos e dois homens, um de 19 anos e outro de 65, que foram levados para o hospital. Conforme a Polícia norte-americana, nenhum dos três corre risco de morte.

Ainda segundo a NBC News, um adolescente de 17 anos foi detido e levado a interrogatório. Ele é o principal suspeito do ataque, embora ainda não hajam acusações formais.