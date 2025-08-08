Policiais nos EUA se escondem em caminhão e prendem grupo de imigrantes; veja vídeo

Agentes federais dos Estados Unidos foram flagrados utilizando um caminhão de mudanças como esconderijo para uma operação policial. A ação, realizada na última quarta-feira (8), em Los Angeles, resultou na prisão de 16 imigrantes da Guatemala, México, Honduras e Nicarágua, todos sem documentação.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostram os policiais saindo da traseira do veículo e abordando os suspeitos. Ao perceberem a movimentação, o grupo tenta se dispersar.

O caminhão pertence à empresa de mudanças Penske. Por meio de um post no X (antigo Twitter), a companhia repreendeu o uso dos próprios caminhões em ações policiais. "A empresa não foi informada de que seus caminhões seriam usados na operação de hoje e não autorizou isso", diz o comunicado.

'Operação Cavalo de Troia'

A operação, chamada de "Cavalo de Troia", foi criticada pela prefeita de Los Angeles, Karen Bass. Na declaração dela à imprensa do País, ela cita uma recente liminar federal que restringe detenções baseadas apenas em etnia ou ocupação.

"É difícil para mim acreditar que aquela operação foi consistente com a ordem judicial que dizia que não se pode fazer discriminação racial", disse.

Bass também afirmou que está "considerando todas as ações legais" contra o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), responsável pela operação.

Devido à repercussão, o representante do DHS, Mohammad Tajsar, afirmou à emissora ABC News que a "as evidências disponíveis até o momento levantam sérias preocupações de que o governo federal possa estar violando" a ordem federal, e que vai averiguar o caso.