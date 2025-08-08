Policiais nos EUA se escondem em caminhão e prendem grupo de imigrantes; veja vídeo
Ação ocorreu mesmo com uma ordem judicial que limita operações policiais sem provas suficientes
Agentes federais dos Estados Unidos foram flagrados utilizando um caminhão de mudanças como esconderijo para uma operação policial. A ação, realizada na última quarta-feira (8), em Los Angeles, resultou na prisão de 16 imigrantes da Guatemala, México, Honduras e Nicarágua, todos sem documentação.
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostram os policiais saindo da traseira do veículo e abordando os suspeitos. Ao perceberem a movimentação, o grupo tenta se dispersar.
O caminhão pertence à empresa de mudanças Penske. Por meio de um post no X (antigo Twitter), a companhia repreendeu o uso dos próprios caminhões em ações policiais. "A empresa não foi informada de que seus caminhões seriam usados na operação de hoje e não autorizou isso", diz o comunicado.
'Operação Cavalo de Troia'
A operação, chamada de "Cavalo de Troia", foi criticada pela prefeita de Los Angeles, Karen Bass. Na declaração dela à imprensa do País, ela cita uma recente liminar federal que restringe detenções baseadas apenas em etnia ou ocupação.
"É difícil para mim acreditar que aquela operação foi consistente com a ordem judicial que dizia que não se pode fazer discriminação racial", disse.
Bass também afirmou que está "considerando todas as ações legais" contra o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), responsável pela operação.
Devido à repercussão, o representante do DHS, Mohammad Tajsar, afirmou à emissora ABC News que a "as evidências disponíveis até o momento levantam sérias preocupações de que o governo federal possa estar violando" a ordem federal, e que vai averiguar o caso.