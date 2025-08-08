Incêndio florestal obriga retirada de 2,7 mil moradores ao norte de Los Angeles

Um incêndio florestal ao norte de Los Angeles provocou a evacuação de 2,7 mil moradores em dois condados e destruiu quase dois mil hectares, conforme informaram as autoridades nesta sexta-feira (8).

Pelo menos dez zonas nos condados de Los Angeles e Ventura estão sob ordens de evacuação. Cerca de 400 bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio.

O fogo começou enquanto os bombeiros combatiam outro incêndio florestal, o maior do ano até agora na Califórnia, que permanece ativo há oito dias e já consumiu mais de 44.000 hectares na Floresta Nacional Los Padres, ameaçando centenas de residências.

Prejuízos

A supervisora do condado de Los Angeles, Kathryn Barger, que representa a área, pediu aos residentes que sigam as orientações de evacuação.

No início desta semana, a resseguradora suíça Swiss Re, com sede em Zurique, informou que os desastres naturais causaram perdas econômicas de 135 bilhões de dólares (737 bilhões de reais) globalmente na primeira metade deste ano, impulsionadas em parte pelos incêndios florestais de Los Angeles.