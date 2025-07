'Alcatraz dos jacarés': Primeiro grupo de imigrantes são levados a centro prisional na Flórida

Inaugurada na terça-feira (1), a ‘Alcatraz dos Jacarés’ já começou a receber o primeiro grupo de imigrantes ilegais em suas instalações. "Já há pessoas lá", disse o secretário de imprensa do Procurador Geral da Flórida, Jae Williams.

O centro de detenção fica localizado a 80 km de Miami, no estado da Flórida, em uma região pantanosa de reserva biológica de 600 hectares, onde anteriormente funcionava um aeroporto. Em questão de dias, a pista de treinamento de 3.300 metros virou um complexo de tendas provisórias com capacidade para receber 5.000 detentos.

"A 'Alcatraz dos Jacarés' vai receber hoje à noite centenas de imigrantes ilegais com antecedentes criminais. Próxima parada: de volta para onde vieram", disse James Uthmeier, procurador geral da Flórida em publicação no X.

Veja também Mundo Lula visita Cristina Kirchner em prisão domiciliar na Argentina Mundo Kate Middleton compara recuperação do câncer com 'montanha-russa'

Segundo o canal americano CNN, até a semana passada, mais de 58 mil imigrantes estavam sob custódia da Imigração e Alfândega (ICE), com muitos detidos em prisões locais porque o órgão só tem financiamento para abrigar cerca de 41.000 pessoas.

Pelas estimativas iniciais, a "Alcatraz dos Jacarés" deve custar US$ 450 milhões por ano, de acordo com um funcionário do DHS (Departamento de Segurança Interna). O estado da Flórida irá arcar com os custos da instalação, e depois será reembolsado pelo governo americano.

O apelido de "Alcatraz dos jacarés" remete à prisão de Alcatraz, que fica localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, e que foi desativada em 1963.

Ensinar imigrantes a ‘fugir de jacarés’

Na inauguração, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que vai ter de ensinar os imigrantes 'a fugir de um jacaré'. "Olha, cobras são rápidas, jacarés também, nós vamos ensinar eles [detentos] a fugir de um jacaré, como fugir se escaparem da prisão", disse.

Legenda: Presidente americano deseja replicar o modelo em todo o sistema prisional americano Foto: Andrew Cballero-reynolds / AFP

Durante a rápida entrevista a bordo do Air Force One, o presidente também afirmou que o governador da Flórida, Ron DeSantis, está construindo outra prisão nesse modelo, mas não entrou em detalhes. "Vamos transformá-las em centros permanentes, que até podem servir para o sistema prisional regular", afirmou, sobre a ideia de replicar o projeto em outros estados americanos.

Protestos

O complexo prisional tem sido alvo de protestos pelo possível impacto ambiental sobre o pântano, dentro de uma reserva indígena, cujos nativos entendem ser uma região sagrada, além das instalações consideradas desumanas.

As críticas vão ao encontro com a nova política imigratória do líder americano, de que quem violar as regras de imigração sofrerá punições severas. Nesse sentido, a ‘Alcatraz dos Jacarés’ passa essa mensagem, dado o isolamento num local pantanoso infestado de mosquitos, cobras píton, jacarés e crocodilos.