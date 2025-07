Kate Middleton compara recuperação do câncer com 'montanha-russa'

A princesa Kate Middleton comparou a recuperação do câncer com uma "uma montanha-russa". Na quarta-feira (2), revelou que apesar de estar em remissão da doença, tem passado por "momentos difíceis".

"O câncer é uma experiência que muda a vida, tanto para o paciente quanto para as famílias", disse Kate, durante uma visita ao hospital de Colchester, no leste da Inglaterra.

"Você não percebe, especialmente quando é a primeira vez, o impacto que isso terá. Você precisa encontrar seu novo normal, e isso leva tempo. A recuperação, o caminho até o reequilíbrio é como uma montanha-russa. São momentos difíceis". Kate Middleton Princesa de Gales

Na visita ao hospital, Kate conversou com pacientes, voluntários e membros da equipe do centro oncológico do hospital.

"Você faz uma boa cara, demonstra certo estoicismo durante o tratamento, que termina e você diz a si mesmo 'posso continuar, voltar a ter uma vida normal', mas, na realidade, o período posterior é realmente complicado", afirmou a Princesa de Gales, enfatizando a necessidade de apoio aos pacientes nesse momento.

Recuperação da doença

Em janeiro deste ano, a esposa do príncipe William revelou estar "aliviada" com a remissão do câncer, acrescentando estar "centrada" em sua "recuperação". Desde março de 2024, estava realizando o tratamento contra a doença, apesar de nunca ter especificado qual tipo.

Desde que anunciou sua remissão, a princesa tem retomado gradualmente suas atividades oficiais. Em junho, no entanto, ela deixou de participar das corridas de cavalos de Royal Ascot. Na época, foi dito que ele estava buscando "o equilíbrio certo" após o câncer.