Foto tirada por Kate Middleton de príncipe William e filhos é publicada no Dia dos Pais; confira

Uma foto do príncipe William e seus três filhos foi publicada nas redes sociais da Família Real em comemoração ao Dia dos Pais do Reino Unido, celebrado neste domingo (16). Na legenda, os créditos da imagem foram dados a Kate Middleton, que atualmente luta contra um câncer abdominal.

"Nós te amamos, papai", diz a publicação, assinada por George, Charlotte e Louis. Na imagem, William e os filhos aparecem de costas, enquanto olham para o mar.

CÂNCER ABDOMINAL

Kate Middleton, a Princesa de Gales, fez neste sábado (15) a primeira aparição pública desde que anunciou, há três meses, que está com câncer abdominal. Ela participou do Desfile de Aniversário do Rei Charles III.

A princesa já havia confirmado presença no desfile na sexta (14), pelas redes sociais, afirmando que esperava conseguir "participar de alguns compromissos públicos durante o verão".

Na postagem, ela também compartilhou atualizações do tratamento médico, afirmando estar “progredindo bem”, mas, passando por “dias bons e dias ruins”.

A princesa passou, no início do ano, por uma cirurgia de abdômen, mas a última participação dela em um compromisso da família real havia sido no Natal de 2023.

A ausência prolongada de Kate provocou repercussão nas redes sociais até que, em março, ela gravou um vídeo no qual anunciava o tratamento de câncer.