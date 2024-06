Dezenas de pessoas ficam presas de ponta-cabeça em parque de diversões nos EUA; veja o vídeo

Dezenas de pessoas ficaram presas de ponta-cabeça em um brinquedo no parque de diversões Oaks Park, localizado em Portland, nos Estados Unidos, nessa sexta-feira (14).

Graças às equipes de emergência, todos os 28 passageiros foram resgatados do brinquedo. Uma pessoa precisou ir ao hospital devido a um problema de saúde pré-existente.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que o brinquedo para e deixa as pessoas assustadas. Assista.

Em comunicado, o parque esclareceu que todas as 28 pessoas presas no brinquedo tiveram atendimento médico. E que houve uma falha no brinquedo. O Corpo de Bombeiros do local declarou que 30 pessoas foram socorridas.