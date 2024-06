Brinquedo pega fogo e pessoas fogem em parque de diversões em SP; vídeo registrou momento

Um brinquedo incendiou dentro de um parque de diversões em Praia Grande, no litoral de São Paulo, no último sábado (1º). Segundo o G1, embora seis pessoas estivessem dentro da atração no momento do incidente, ninguém ficou ferido. O fogo teria sido provocado devido a um curto-circuito registrado na cabine de comando.

Chamado "Surf", o brinquedo faz movimentos circulares, imitando uma prancha, enquanto o público fica sentado em cadeiras. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver quando a cabine de controle pega fogo e o brinquedo, que estava no ar, desce. Todos que estavam dentro conseguem sair ilesos, mas assustados.

De acordo com o G1, a empresa responsável pelo parque de diversões afirmou que as chamas foram controladas com o apoio de extintores operados por funcionários.

Brinquedo foi desativado

A Prefeitura de Praia Grande informou que tanto o parque de diversões como o evento Vila Junina, que ocorria no momento do incêndio, possuem os laudos exigidos pelas autoridades para o funcionamento.

No entanto, a administração do parque informou que, devido ao incidente, a atração foi desativada e deve passar por análise e manutenção. Além disso, garantiu que toda a fiação elétrica do quadro de comando também deverá ser trocada.