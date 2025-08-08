Trump anuncia encontro com Putin no Alasca para discutir guerra na Ucrânia em 15 de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que se reunirá com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no dia 15 de agosto, no Alasca. A informação foi divulgada pelo estadunidense nesta sexta-feira (8), na plataforma Truth Social.
"A tão esperada reunião entre eu, como presidente dos Estados Unidos, e o presidente Vladimir Putin, da Rússia, acontecerá na próxima sexta-feira, 15 de agosto de 2025, no grande estado do Alasca", escreveu Trump.
Durante o encontro, eles devem discutir sobre a guerra na Ucrânia. Trump busca mediar o fim do conflito, com possível "troca de territórios".
Apesar de já terem conversados diversas vezes ao telefone nos últimos meses, este será o primeiro encontro presencial entre os dois líderes desde junho de 2019, durante o primeiro mandato do republicano (2017-2021).
A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, já deixou diversos mortos e grande destruição. Após mais de três anos de combates, as posições de Kiev e Moscou parecem irreconciliáveis até o momento.