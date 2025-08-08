Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pacote anti-imigração de Portugal que afeta milhares de brasileiros é vetado por tribunal

Medida afetaria milhares de imigrantes, incluindo cerca de 600 mil brasileiros que vivem no país

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:10)
Mundo
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza
Legenda: O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza
Foto: Reprodução/X

O Tribunal Constitucional (TC) de Portugal vetou, na quinta-feira (8), o pacote legislativo anti-imigração. O ponto central da decisão foi a limitação ao reagrupamento familiar, considerada inconstitucional por restringir de forma desproporcional o direito à união familiar.

O impacto da medida seria significativo, principalmente para a comunidade brasileira, já que atualmente tem cerca de 600 mil pessoas vivendo em Portugal, e outros imigrantes que buscam estabelecer vida no país com suas famílias.

A proposta, aprovada no Parlamento no último dia 16 de julho, estabelecia que apenas estrangeiros com pelo menos dois anos de autorização de residência teriam direito ao reagrupamento familiar. O texto não incluía o companheiro ou companheira entre os familiares que poderiam ser reunidos, o que foi interpretado pelo TC como uma violação de direitos fundamentais.

Veja também

teaser image
Mundo

Policiais nos EUA se escondem em caminhão e prendem grupo de imigrantes; veja vídeo

teaser image
Mundo

Incêndio florestal obriga retirada de 2,7 mil moradores ao norte de Los Angeles

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que havia recebido o projeto para sanção, optou por encaminhá-lo previamente ao TC, solicitando fiscalização preventiva de constitucionalidade. A decisão do tribunal deu razão às preocupações do presidente, validando seus alertas sobre possíveis violações aos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e do respeito à unidade familiar.

A nota divulgada por Sousa ao enviar o pacote ao tribunal destacava o termo “reagrupamento familiar” 18 vezes, evidenciando sua centralidade na análise jurídica. O presidente também criticou a tramitação acelerada da proposta, que segundo ele, ocorreu “sem as devidas consultas e audições constitucionais, legais e regimentais”.

Minutos após a decisão do TC, o site oficial da Presidência da República confirmou o veto e a devolução do pacote ao Parlamento. Agora, os deputados poderão reformular o texto e submetê-lo novamente à votação, o que não impediria novo pedido de fiscalização ao TC.

Em resposta à decisão, o primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou que pretende insistir na criação de regras mais rígidas para a entrada e permanência de estrangeiros, mas com adequações que respeitem os limites constitucionais. "Vamos acatar a decisão e encontrar uma solução jurídica que respeite o TC, mas que também cumpra o nosso objetivo. Não vamos desistir ", declarou.

Assuntos Relacionados
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza
Mundo

Pacote anti-imigração de Portugal que afeta milhares de brasileiros é vetado por tribunal

Medida afetaria milhares de imigrantes, incluindo cerca de 600 mil brasileiros que vivem no país

Redação
Há 42 minutos
Policiais da U.S. Border Patrol em ação, usando coletes e uniformes táticos, durante uma operação na fronteira dos Estados Unidos.
Mundo

Policiais nos EUA se escondem em caminhão e prendem grupo de imigrantes; veja vídeo

Ação ocorreu mesmo com uma ordem judicial que limita operações policiais sem provas suficientes

Redação
08 de Agosto de 2025
Incêndio
Mundo

Incêndio florestal obriga retirada de 2,7 mil moradores ao norte de Los Angeles

Cerca de 400 bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio

Redação e AFP
08 de Agosto de 2025
Imagem de uma cidade destruída por um desastre, com prédios parcialmente colapsados e tutores de emergência no local, refletindo uma situação de calamidade.
Mundo

'A guerra em Gaza precisa acabar agora', pede ONU em comunicado a Israel

Comunicado faz referência à recente decisão de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza

Paulo Roberto Maciel* e AFP
08 de Agosto de 2025
Montagem com fotos dos presidentes dos EUA e da Rússia, Trump e Putin
Mundo

Rússia anuncia encontro de Putin e Trump em breve: 'Iniciando os preparativos'

O presidente dos EUA já declarou oficialmente o objetivo de encerrar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia

Redação
07 de Agosto de 2025
Donald Trump para matéria sobre Trump anuncia tarifa de 100% sobre semicondutores e chips de computadores
Mundo

Trump anuncia tarifa de 100% sobre semicondutores e chips de computadores

Ainda não há informações de quando nova medida entrará em vigor

Redação e AFP
06 de Agosto de 2025
Centro atingido por ataques russos
Mundo

Novos ataques russos na Ucrânia deixam dois mortos e 12 feridos

Entre os feridos estão duas crianças, uma delas em estado grave

Redação
06 de Agosto de 2025
Vítima de agressão em meio a tripulação do voo e agressor
Mundo

Passageiro de voo tem crise de pânico e é agredido com tapa por desconhecido na Índia; veja vídeo

Homem realizava viagem para visitar o pai, diagnosticado com câncer

Redação
06 de Agosto de 2025
Incêndio no Sul da França
Mundo

Incêndio florestal no Sul da França queima 11 mil hectares e deixa um morto

Quase 1.500 bombeiros foram mobilizados e sete sofreram ferimentos leves

Redação e AFP
06 de Agosto de 2025
Faixa de Gaza central
Mundo

Caminhão de ajuda humanitária tomba e mata 20 pessoas em Gaza

O veículo tombou sobre uma multidão no território palestino, nesta quarta-feira (6)

Redação e AFP
06 de Agosto de 2025
Príncipe Harry caminhando ao lado de seguranças
Mundo

Justiça absolve príncipe Harry de acusações de assédio em sua ONG na África

Em um comunicado publicado em abril, o príncipe Harry alegou que as acusações eram 'mentiras'

AFP
06 de Agosto de 2025
Submersível Titan
Mundo

Submarino Titan implodiu por 'grave falha de segurança', diz relatório final

Investigadores não pediram abertura de processo criminal contra a empresa, pois ela não se encontra mais em atividade

Redação
05 de Agosto de 2025
foto de crianças na faixa de Gaza
Mundo

Mais de 100 crianças de Gaza aguardam transferência para tratamento médico no Reino Unido

Novo esquema anunciado pelo governo britânico negocia a evacuação das vítimas

Redação
05 de Agosto de 2025
Donald Trump
Mundo

Trump afirma que não deve tentar a reeleição

Possibilidade de um terceiro mandato presidencial é vetada pela Constituição dos Estados Unidos

Redação
05 de Agosto de 2025
Forte enchente na Índia deixa mortos e desaparecidos; assista ao vídeo
Mundo

Forte enchente na Índia deixa mortos e desaparecidos; assista ao vídeo

Imagens da enchente mostram a força da lama durante a passagem pelo vilarejo e os escombros deixados no local

Redação
05 de Agosto de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro durante coletiva de imprensa usada em matéria que o governo dos EUA condena prisão domiciliar do ex-presidente brasileiro decretada por Alexandre de Moraes, ministro do STF
Mundo

Governo dos EUA condena prisão domiciliar de Bolsonaro e faz críticas a Moraes; veja

Na semana passada, Alexandre de Moraes foi sancionado com base na Lei Magnitsky sob a justifica de atuar contra os direitos humanos

Redação
04 de Agosto de 2025
Imagens do resgate de vítimas do naufrágio
Mundo

Naufrágio de migrantes perto do Iêmen mata ao menos 76 pessoas

A agência de migração da ONU informou que 157 pessoas estavam a bordo da embarcação

Redação e AFP
04 de Agosto de 2025
Brasil enfrentará tarifaço de 50% sobre produtos
Mundo

Tarifas recentes de Trump não devem ser modificadas, diz representante dos EUA

Diferentemente do que ocorreu em outras rodadas de negociações, Casa Branca não pretende recuar nas taxas para Brasil e outros países

Redação
03 de Agosto de 2025
Na imagem, Papa Leão XIV saúda os fiéis em Roma durante celebração do Jubileu da Esperança
Mundo

Papa Leão XIV encerra Jubileu da Juventude com missa para mais de 1 milhão de fiéis

Momento aconteceu neste domingo (3) em campo aberto com pessoas de todas as partes do mundo

Redação
03 de Agosto de 2025
Juliana Marins, brasileira morta na Indonésia
Mundo

Guia relata últimos momentos com Juliana Marins antes de tragédia no Monte Rinjani, na Indonésia

Ali Musthofa diz ter ouvido pedidos de socorro antes de encontrá-la caída em penhasco

Redação
02 de Agosto de 2025