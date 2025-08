Mais de 100 crianças de Gaza aguardam transferência para tratamento médico no Reino Unido

Um novo esquema anunciado pelo governo britânico no último domingo (3) negocia a evacuação de mais de 100 crianças gravemente feridas e doentes na Faixa de Gaza. As vítimas aguardam autorização para ir ao Reino Unido, onde poderão receber tratamento médico urgente pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês). As informações são do jornal The Guardian.

Conforme a publicação, organizações de ajuda humanitária alertam para a gravidade da situação em Gaza e pedem agilidade na execução do plano.

"Já tivemos crianças na lista, mas como a aprovação demora muito, algumas delas acabaram morrendo. O governo precisa agir com rapidez", afirmou Omar Din, cofundador do Projeto Pure Hope (PPH) e executivo de saúde da atenção primária do NHS.

Segundo o porta-voz, o novo esquema irá se basear em uma ação já realizada neste ano pela instituição, que conseguiu, por meio de um programa privado, levar três crianças ao Reino Unido com sucesso. Desta vez, o plano será financiado por recursos públicos.

"Não é tarde demais, no sentido de que ainda há pessoas que podem ser ajudadas. Há muitas crianças, mas devíamos ter feito isso muito antes", declarou Omar.

A ação anunciada pelo governo do Reino Unido ocorre em meio à tragédia de crise humanitária na Faixa de Gaza. O cenário tenso na região se agravou com a escassez de alimentos e medicamentos devido ao bloqueio à entrada de ajuda humanitária por parte de Israel.

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 12.500 pacientes em Gaza necessitam de evacuação médica urgente.

'Show de horrores'

A ONU descreve a situação em Gaza como um "show de horrores". Mais de 100 ONGs especializadas denunciam "fome em massa" no território.

Braço das Nações Unidas dedicado à alimentação, o World Food Program disse que quase um terço da população palestina "não come durante dias seguidos".

Legenda: Sete pacotes de ajuda contendo farinha, açúcar e alimentos enlatados é o que será distribuído para a população Foto: Mohamed Arafat/AP

O governo Netanyahu culpa a ONU e o grupo terrorista Hamas por impedir que os alimentos cheguem à população palestina. A operação militar de Israel em Gaza matou mais de 59 mil palestinos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O ataque terrorista feito pelo grupo a Israel em 2023 deixou 1,2 mil mortos – a maioria também de civis –, e 250 pessoas foram feitas reféns.