Israel anuncia pausa de 10 horas na guerra após divulgar imagens de ajuda humanitária em Gaza

Dez horas sem conflito: esse foi o anúncio emitido por Israel na noite do último sábado (26). O comunicado, realizado por meio de imagens e vídeos, faz parte da própria ofensiva do país para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. A pausa acontece neste domingo (27), entre 10h e 20h (horário de Brasília).

O processo é fruto da pressão internacional em razão da crise humanitária vivida pelos moradores da região, controlados pelo grupo terrorista Hamas. Não à toa, o Ministério das Relações Exteriores de Israel retomou o envio de alimentos para Gaza por meio de aviões e implementará corredores humanitários no território.

Segundo informações do g1, desde maio a entrega de alimentos e outras provisões estava sendo feita pela Fundação Humanitária de Gaza, entidade apoiada por Israel e Estados Unidos, e criticada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Veja também Mundo Ghislaine Maxwell, ex-namorada e cúmplice de Epstein, presta depoimento em caso que envolve Trump Mundo Mulher tenta esconder tartarugas em sutiã e é presa no aeroporto de Miami

A volta da permissão da ajuda aérea ocorre em um momento de agravamento da crise humanitária em Gaza. Dezenas de moradores do enclave morreram de desnutrição nas últimas semanas, segundo o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas.

Desde o início da guerra, 127 pessoas faleceram por desnutrição, incluindo 85 crianças, informou o ministério.

Esforços em andamento

No mesmo contexto de anúncio da pausa no conflito, o Exército israelense também informou que rotas seguras para comboios com alimentos e medicamentos estarão disponíveis das 6h às 23h de forma permanente.

O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, afirmou que as equipes intensificarão os esforços para alimentar os famintos durante as pausas nas áreas designadas. “Nossas equipes no terreno farão tudo o que puderem para alcançar o maior número possível de pessoas famintas nesse intervalo”, disse ele em uma postagem na rede X.

Legenda: Retorno da permissão da ajuda aérea ocorre em momento de agravamento da crise humanitária em Gaza Foto: Força de Defesa de Israel/Divulgação

O Exército israelense, por sua vez, descreveu como acontecerá a ajuda, incluindo que materiais serão distribuídos às pessoas. "O lançamento aéreo, realizado em coordenação com organizações internacionais e liderado pelo COGAT, inclui sete pacotes de ajuda contendo farinha, açúcar e alimentos enlatados".

Para eles, a movimentação é parte dos esforços em andamento para permitir e facilitar a entrada de ajuda na Faixa de Gaza.

'Show de horrores'

A ONU descreve a situação em Gaza como um "show de horrores". Mais de 100 ONGs especializadas denunciam "fome em massa" no território.

Braço das Nações Unidas dedicado à alimentação, o World Food Program disse na última sexta-feira (25) que quase um terço da população palestina "não come durante dias seguidos".

Legenda: Sete pacotes de ajuda contendo farinha, açúcar e alimentos enlatados é o que será distribuído para a população Foto: Mohamed Arafat/AP

O governo Netanyahu culpa a ONU e o grupo terrorista Hamas por impedir que os alimentos cheguem à população palestina. A operação militar de Israel em Gaza matou mais de 59 mil palestinos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O ataque terrorista feito pelo grupo a Israel em 2023 deixou 1,2 mil mortos – a maioria também de civis –, e 250 pessoas foram feitas reféns.