Mulher tenta esconder tartarugas em sutiã e é presa no aeroporto de Miami

Uma mulher norte-americana foi detida no aeroporto de Miami ao tentar embarcar com tartarugas escondidas no sutiã. Um dos animais acabou morrendo no manuseio.

A segunda tartaruga, que sobreviveu, foi entregue ao Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Flórida. As informações são da Administração de Segurança de Transporte (TSA).

"Uma mulher da Flórida viajando do Aeroporto Internacional de Miami (MIA) recentemente tentou passar um par de tartarugas pelo nosso posto de controle, e as tartarugas estavam enfiadas dentro... sim, você adivinhou... o sutiã dela", escreveu a TSA nas redes sociais.

O órgão, inclusive, emitiu um alerta sobre o contrabando de animais, já que, em março deste ano, um caso semelhante ocorreu em Newark, Nova Jersey. No caso, o homem estava com uma tartaruga dentro da calça.

"OK, amigos, por favor — e não podemos enfatizar isso o suficiente — parem de esconder animais em lugares estranhos do seu corpo e depois tentem enganá-los pela segurança do aeroporto", acrescentou a TSA.

Nos dois casos, as identidades das pessoas detidas não foram reveladas.