Morre David Nabarro, encarregado da ONU de combater crise da Covid-19

Aos 75 anos, o médico David Nabarro faleceu na última sexta-feira (25). Ele foi encarregado da Organização das Nações Unidas (ONU) no combate a crises como da Ebola e da Covid-19. O médico britânico faleceu de forma repentina em Ferney-Voltaire, na França, onde morava.

A morte foi confirmada neste sábado pelo diretor-geral da ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Deeply shocked and saddened by the passing of our dear friend, colleague and @WHO Envoy David Nabarro.



David was a great champion of global health and health equity, and a wise, generous mentor to countless individuals. His work touched and impacted so many lives across the… pic.twitter.com/xc6zrxpLs7