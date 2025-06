Mais de 100 tartarugas-oliva nascem e caminham para o mar no Porto das Dunas; veja vídeo

O nascimento de 101 tartarugas-marinhas encantou os banhistas na manhã desta segunda-feira (9), na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. O evento ocorreu nas proximidades do complexo turístico Beach Park.

As pequenas tartarugas-oliva (Lepidochelys olivacea) seguiram por uma passarela de areia em direção ao mar. Esse foi o primeiro registro da espécie, considerada incomum na região, durante a temporada de eclosão de ovos, que vai de 19 de dezembro de 2024 até julho de 2025.

Legenda: Uma pequena tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) ganhando o mar Foto: Jean Vieira / Divulgação

A ação contou com o apoio da área de Sustentabilidade do Beach Park, sob coordenação da Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico, Educacional e Difusão da Cultura de Aquiraz (Apremace).

O local foi isolado com cordas e sinalização para garantir a segurança do ninho e evitar a circulação de pessoas na área, contando com o apoio de voluntários, biólogos, funcionários do Beach Park, bombeiros civis e agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Legenda: Equipe auxiliou na soltura Foto: Jean Vieira / Divulgação

A Apremace monitora 114 ninhos ao longo do litoral de Aquiraz. Desde o início da atual temporada de desova, cerca de 12.300 filhotes foram conduzidos com sucesso até o mar.

Como assistir ao nascimento de tartarugas na Grande Fortaleza

Acompanhe a expectativa do dia do nascimento seguindo as redes sociais da Apremace (@apremace) e do Instituto Verdeluz (@institutoverdeluz). Nas plataformas, as ONGs divulgam os locais relacionados ao evento.