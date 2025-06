Irã nega que tenha atacado território de Israel após anúncio de cessar-fogo

O Exército iraniano desmentiu, nesta terça-feira (24), que tenha lançado mísseis contra o território israelense "ao longo das últimas horas", como havia denunciado Israel após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um cessar-fogo entre os países.

A suspensão da guerra entre as nações do Oriente Médio começou oficialmente à 1h (pelo horário de Brasília).

Porém, às 23h de segunda (23) — terça-feira em Israel — o Exército israelense informou que estava tentando interceptar mísseis iranianos lançados contra seu território, sem detalhar a hora em que foram disparados.

Logo depois, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, reafirmou que Teerã havia realizado o ataque e afirmou, na ocasião, que seu país responderia com força à "violação do cessar-fogo".

No entanto, no início desta terça-feira, o Irã negou que tenha lançado os mísseis nas últimas horas e acusou Israel de ter executado ataques em território iraniano durante esta manhã, ou seja, após o anúncio da suspensão da guerra.

Veja também Mundo Trump diz que o Irã deu uma 'resposta fraca' ao revidar bombardeios americanos Mundo Entenda por que o Brasil não envia equipe de resgate para salvar brasileira que caiu em vulcão

Irã confirma cessar-fogo

O Conselho de Segurança Nacional iraniano afirmou que o país "forçou" Israel a "cessar unilateralmente" a guerra, mas advertiu que continua "em alerta" e pronto para "responder a qualquer agressão", apesar do cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos.

A nação não confirmou a suspensão da guerra. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira (data local) que, até então, não havia um acordo de cessar-fogo com Israel, mas que Teerã interromperia os ataques se o arqui-inimigo também o fizesse.

Na segunda-feira, Israel foi o primeiro a aceitar oficialmente o cessar-fogo de Trump, ao anunciar que cumpriu seus objetivos de guerra, com a eliminação da dupla ameaça nuclear e de mísseis do Irã, mas com a advertência de que reagiria com firmeza em caso de violação da trégua pelos iranianos.

Durante as horas que antecederam o início da trégua anunciada por Trump, o Irã lançou várias ondas de mísseis contra o território israelense, o que provocou a ativação do alerta antiaéreo em Tel Aviv e outros pontos do norte e do sul do país.

O Magen David Adom, o equivalente da Cruz Vermelha em Israel, informou que um projétil atingiu um edifício residencial na cidade de Beersheva, no sul, onde foram registradas quatro mortes.