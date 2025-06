Trump diz que o Irã deu uma 'resposta fraca' ao revidar bombardeios americanos

Em publicação na sua rede social, a Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã deu uma “resposta fraca” ao atacar as bases militares americanas no Catar, após os bombardeios dos EUA aos centros nucleares do país persa.

O mandatário disse que não foram contabilizadas vítimas ou danos,e que 13 dos 14 mísseis lançados pelos iranianos foram interceptados, com um sendo ignorado por não representar uma ameaça.

"Espero que não haja mais ódio. Talvez o Irã possa agora seguir rumo à paz e à harmonia na região, e eu incentivarei Israel a fazer o mesmo", escreveu Trump, que também "agradeceu" ao Irã pelo "aviso prévio" do ataque, o que segundo ele, evitou mortes. "Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência — o que possibilitou que não houvesse mortes nem feridos", afirmou.

Veja a publicação de Trump

Legenda: Trump em publicação na sua rede social, a Truth Social Foto: Reprodução

O Catar afirmou, nesta segunda-feira (23), que as tensões na região tiveram início devido às “práticas irresponsáveis” de Israel. A declaração foi feita pelo Ministro das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, após o lançamento de mísseis do Irã contra a base americana de Al-Udeid, no território catariano.

Veja também Mundo Juliana Marins é localizada imóvel em trilha na Indonésia, diz equipe de resgate Mundo Base americana em al-Udeid: saiba como funciona a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio

Aiatolá diz que Irã “não agrediu ninguém”

Mais cedo, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que o país "não agrediu ninguém”, e que "não aceitaremos nenhuma agressão de ninguém, sob nenhuma circunstância", publicou ele em uma rede social.

Aeroportos no Oriente Médio retomam operações

Após a resposta iraniana nas bases americanas no Catar, os Aeroportos de Dubai, Bahrein e Kuwait, que haviam paralisado as operações, retomaram os pousos e decolagens após a suspensão temporária.

Segundo o comunicado do governo catariano, alguns voos ainda podem sofrer atrasos ou cancelamentos por conta do fechamento, mas informou que as operações nos aeroportos da cidade foram retomadas após uma breve suspensão.